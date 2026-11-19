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Union Berlin - Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 20 nov. 2026 - 12:30

En Bundesliga féminine, l’Union Berlin reçoit le Bayer Leverkusen, cinquième du classement. Cette rencontre oppose directement deux équipes qui l’abordent avec des dynamiques différentes.

L’Union Berlin occupe actuellement la huitième place du classement et traverse une période en dents de scie. Le club reste sur une défaite 2-0 à domicile contre le Werder Brême, qui accentue la pression sur les joueuses de l’Union.

Le Bayer Leverkusen se déplace en tant que cinquième du classement et affiche une forme stable. Sa récente victoire 2-0 contre le Hamburger SV en championnat a montré que l’équipe était capable de prendre des points en restant concentrée.

Dans la section masculine du club, Ibrahim Maza est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs d’Allemagne. Mais ce soir, c’est l’équipe féminine qui sera à l’honneur et voudra prouver qu’elle peut rivaliser dans le premier tiers du classement.

L’Union Berlin a récemment montré que les matches à domicile n’avaient rien d’une formalité. Trois défaites ces dernières semaines ont entamé sa confiance, même si un match nul contre Hoffenheim a laissé entrevoir des signes de stabilisation.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion pour suivre le match en direct.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à l’Union Berlin et au Bayer Leverkusen ?

L’Union Berlin affiche un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment inclinée 0-2 à domicile contre le Werder Brême. Auparavant, elle avait fait match nul 1-1 contre Hoffenheim, puis 4-4 contre le Hamburger SV. Sur ces cinq rencontres, l’Union Berlin a marqué onze buts et en a encaissé douze.

Le Bayer Leverkusen compte deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès en championnat est une victoire 2-0 contre le Hamburger SV. En Coupe d’Allemagne féminine, Leverkusen s’est incliné 0-1 contre le Bayern Munich. En championnat, l’équipe a marqué six fois au total et encaissé trois buts.

Union Berlin - Bayer Leverkusen : compositions d’équipe

Union Berlin - Bayer Leverkusen : forme récente

Union Berlin - Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Union Berlin - Bayer Leverkusen : classements