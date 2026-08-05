« La fin de la saison dernière a laissé un goût amer. Mais ce qui s’est passé il y a deux mois n’est pas la fin. C’est maintenant le moment de prendre notre revanche. Nous avons très faim, nous sommes prêts pour la nouvelle saison et nous allons all in », a déclaré Daniel Peretz à SPOX. « Pour nous, c’est un unfinished business. »

Le gardien israélien de 26 ans a été prêté l’hiver dernier par le Bayern au Southampton FC. Grâce à une impressionnante série de victoires, les Saints, avec leur nouveau gardien titulaire, sont remontés de la zone de relégation jusqu’aux barrages d’accession. Ils ont certes battu Middlesbrough FC en demi-finale, mais ont été exclus de la finale au stade de Wembley en raison de la spectaculaire affaire d’espionnage. C’est finalement Hull City qui est monté.

L’entraîneur allemand Tonda Eckert, également responsable des incidents, a finalement été maintenu à son poste et doit désormais ramener Southampton en Premier League à sa deuxième tentative. À l’issue de son prêt, Peretz a quitté définitivement le Bayern pour rejoindre les Saints contre huit millions d’euros et a signé un contrat jusqu’en 2030. « Je me sens ici chez moi », dit-il. « Et quand on se sent chez soi, on doit rester. Je suis certain que c’est la bonne décision. C’est ici qu’est mon cœur. »

Manuel Neuer ? « Une raison importante pour laquelle je suis devenu gardien »

Peretz avait rejoint Munich en 2023 en provenance du Maccabi Tel Aviv pour cinq millions d’euros. Derrière le gardien titulaire Manuel Neuer, il n’a eu que très peu d’opportunités et n’a disputé au total que sept matches officiels avec le Bayern, tout en appréciant malgré tout de travailler avec l’icône de 40 ans.

« Manu était mon plus grand idole, dit Peretz. C’est une raison importante pour laquelle je suis devenu gardien. J’étais très excité à l’idée de le rencontrer avant mon transfert. Et il s’est révélé être un type formidable. Manu m’a beaucoup aidé et m’a donné des conseils ainsi que des pistes d’amélioration. J’ai énormément appris de lui pour ma vie et ma carrière. »

Daniel Peretz n’est resté que remplaçant au HSV

Avec l’arrivée de Jonas Urbig au début de l’année 2025, Peretz a finalement été relégué au rang de troisième gardien, avant d’être prêté à Hambourg SV à l’été 2025. Là-bas, il a perdu son duel avec Daniel Heuer Fernandes pour la place de titulaire dans le but. « J’avais imaginé cette période autrement, mais elle m’a mentalement rendu plus fort », explique Peretz. En janvier 2026, il a finalement poursuivi sa route vers Southampton.

Les Saints lanceront leur saison samedi en League Cup contre Colchester United, pensionnaire de quatrième division. Une semaine plus tard, Southampton se déplacera chez Watford FC pour son entrée en lice en Championship.