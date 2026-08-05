« La fin de la saison dernière a laissé un goût amer. Mais ce qui s’est passé il y a deux mois n’est pas une fin. C’est maintenant le temps de la rédemption. Nous avons très faim, nous sommes prêts pour la nouvelle saison et nous faisons all in », a déclaré Daniel Peretz à SPOX. « Pour nous, c’est un unfinished business. »

Le gardien israélien de 26 ans a rejoint Southampton l’hiver dernier, en prêt, en provenance du Bayern. Grâce à une impressionnante série de victoires, les Saints, avec leur nouveau gardien titulaire, sont remontés de la zone de relégation jusqu’aux barrages d’accession. Ils ont certes battu Middlesbrough en demi-finale, mais ont été exclus de la finale au stade de Wembley en raison de la spectaculaire affaire d’espionnage. C’est donc Hull City qui est monté.

L’entraîneur allemand Tonda Eckert, également mis en cause dans ces incidents, est finalement malgré tout resté en poste et doit désormais ramener Southampton en Premier League à sa deuxième tentative. À l’issue de son prêt, Peretz a quitté définitivement le Bayern pour rejoindre les Saints contre huit millions d’euros et a signé un contrat jusqu’en 2030. « Je me sens ici chez moi », dit-il. « Et quand on se sent chez soi, on doit rester. Je suis sûr que c’est la bonne décision. Mon cœur est ici. »

Manuel Neuer ? « Une raison importante pour laquelle je suis devenu gardien »

Peretz avait rejoint Munich en 2023 pour cinq millions d’euros en provenance du Maccabi Tel Aviv. Derrière le gardien titulaire Manuel Neuer, il n’a quasiment pas eu sa chance et n’a disputé au total que sept matches officiels avec le Bayern, mais il a tout de même apprécié de travailler avec l’icône de 40 ans.

« Manu était ma plus grande idole, dit Peretz. C’est une raison importante pour laquelle je suis devenu gardien. J’étais très excité à l’idée de le rencontrer avant mon transfert. Et il s’est révélé être un type formidable. Manu m’a beaucoup aidé et m’a donné des conseils ainsi que des pistes d’amélioration. J’ai énormément appris de lui pour ma vie et ma carrière. »

Daniel Peretz n’est resté que remplaçant au HSV

L’arrivée de Jonas Urbig au début de l’année 2025 a finalement relégué Peretz au rang de troisième gardien, avant qu’il ne rejoigne Hambourg à l’été 2025 sous la forme d’un prêt. Là-bas, il a perdu son duel avec Daniel Heuer Fernandes pour la place de numéro un dans les buts. « J’avais imaginé cette période autrement, mais elle m’a rendu plus fort mentalement », dit Peretz. En janvier 2026, il a finalement poursuivi sa route vers Southampton.

Les Saints lanceront leur saison samedi en League Cup face au club de quatrième division de Colchester United. Une semaine plus tard, Southampton se déplacera sur la pelouse de Watford pour l’ouverture de la Championship.