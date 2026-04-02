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لويس إنريكيAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Une volonté commune de prolonger »… Les détails de l'offre du Paris Saint-Germain pour renouveler le contrat d'Enrique

Mercato
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Espagne
France

Son contrat actuel court jusqu'en 2027

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, à l'été 2023, l'entraîneur Luis Enrique a connu un succès retentissant avec le club français.

 Les dirigeants parisiens se montrent pleinement satisfaits de cet entraîneur exceptionnel, dont le contrat court jusqu'à l'été 2027.

 Comme cela a été évoqué ces derniers mois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et son équipe souhaitent poursuivre leur collaboration avec l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

Une volonté qui semble partagée... La semaine dernière, le journal « Sport » a fait état de négociations positives concernant un nouveau contrat s'étendant jusqu'en juin 2030.

 Aujourd'hui, le journal « L'Équipe » a confirmé ces informations, ajoutant que le Paris Saint-Germain lui proposerait un salaire colossal d'environ 20 millions d'euros par an.

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 Ce montant ferait d’Enrique l’un des entraîneurs les mieux payés du monde du football.

 Actuellement, Enrique touche environ un million d'euros par mois, un montant qui sera revu à la hausse dans le nouveau contrat.

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