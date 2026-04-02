« Une volonté commune de prolonger »… Les détails de l'offre du Paris Saint-Germain pour renouveler le contrat d'Enrique

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, à l'été 2023, l'entraîneur Luis Enrique a connu un succès retentissant avec le club français.

Les dirigeants parisiens se montrent pleinement satisfaits de cet entraîneur exceptionnel, dont le contrat court jusqu'à l'été 2027.

Comme cela a été évoqué ces derniers mois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et son équipe souhaitent poursuivre leur collaboration avec l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

Une volonté qui semble partagée... La semaine dernière, le journal « Sport » a fait état de négociations positives concernant un nouveau contrat s'étendant jusqu'en juin 2030.

Aujourd'hui, le journal « L'Équipe » a confirmé ces informations, ajoutant que le Paris Saint-Germain lui proposerait un salaire colossal d'environ 20 millions d'euros par an.

Ce montant ferait d’Enrique l’un des entraîneurs les mieux payés du monde du football.

Actuellement, Enrique touche environ un million d'euros par mois, un montant qui sera revu à la hausse dans le nouveau contrat.

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