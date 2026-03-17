Une voix s'élève pour défendre Mbappé : "C'est le meilleur joueur du monde"

Les Merengues étaient privés de Mbappé lors de leurs six derniers matchs en raison d'une blessure au genou, mais il semble désormais rétabli.





Le Real Madrid mène 3-0 face à Manchester City, grâce notamment au triplé de Fede Valverde en première mi-temps. Arbeloa a exhorté ses joueurs à aborder ce match avec la même détermination qu'à l'aller.





« De la même manière qu'à l'aller. Notre seul objectif est de gagner, avec la même humilité et le même engagement. Voire plus encore, car ce ne sera pas facile. Humilité et ambition, voilà ce que nous attendons de nous demain. »





« Nous sommes pleinement conscients de la difficulté du match de demain et de l'adversaire que nous affronterons. Si nous voulons gagner, nous ne pouvons penser qu'à une seule chose : jouer à un très haut niveau, comme au match aller, voire mieux, avec solidarité, effort et abnégation, et leur poser de sérieux problèmes. »





Arbeloa défend Kylian Mbappé face aux critiques.





Lorsqu'il était sur le terrain, Mbappé a été le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, mais il est vrai aussi que certaines de leurs meilleures performances ont eu lieu sans le Français. Arbeloa a balayé l'idée que son équipe puisse être collectivement plus performante sans lui.





« Il est difficile d'imaginer une équipe plus compétitive sans le meilleur joueur du monde. Mais cela en dit long sur la qualité de l'équipe. »