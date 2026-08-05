Une voix arabe salue « le roi égyptien » : Draji réagit à l'accueil massif réservé à Salah à Trébizonde

Le célèbre commentateur algérien Hafid Derradji a réagi aux images de l'accueil populaire massif réservé à la star égyptienne Mohamed Salah à son arrivée dans la ville de Trabzon, en prévision de son intégration aux rangs du club turc de Trabzonspor.

Derradji a écrit, sur son compte officiel sur la plateforme « X » : « Accueil populaire massif de la star égyptienne Mohamed Salah par les supporters du club turc de Trabzonspor, dans une scène qui reflète le grand statut dont jouit l'une des plus grandes stars du football mondial, ainsi que l'amour que lui portent les passionnés de ce sport en Turquie et au-delà. »

Le tweet du commentateur algérien s'inscrit dans la vaste vague de réactions qu'ont suscitée les images de l'arrivée du capitaine de la sélection égyptienne sur le sol turc, alors qu'un grand nombre de supporters de Trabzonspor s'étaient rassemblés à l'aéroport et dans les rues environnantes pour saluer le transfert qualifié de « bombe de l'année » dans la presse turque.

Le commentaire de Derradji, en tant que l'une des plus grandes voix médiatiques arabes dans le domaine du football, est perçu comme une confirmation de la dimension arabe et internationale de ce transfert, ainsi que de la popularité fulgurante dont bénéficie Mohamed Salah aux quatre coins du monde, une popularité qui a dépassé les frontières de son ancien club, Liverpool, pour atteindre de nouveaux supporters en première division turque.

Des milliers de suiveurs ont réagi au tweet de Derradji, estimant que ses mots ont résumé la scène avec précision, et que l'accueil des supporters de Trabzonspor prouve que Salah n'est plus un simple footballeur, mais une « icône mondiale » qui unit les sentiments des passionnés de ce sport partout dans le monde.