Une voiture pour chaque joueur : tel est le somptueux cadeau offert par les Émirats arabes unis à la sélection égyptienne à l’issue de la Coupe du monde

La délégation de l’équipe nationale d’Égypte a reçu un cadeau de grande valeur : une voiture de luxe pour chacun de ses membres, après son élimination de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale après avoir mené 2-0 face à l’Argentine, finalement vainqueure 3-2 mardi dernier à Atlanta.

L’homme d’affaires émirati Khalaf Ahmed Al Habtoor a annoncé sur son compte officiel X qu’il offrait une voiture Mitsubishi à chaque membre de la délégation égyptienne, en récompense de cet exploit historique.

Le communiqué précise : « Sur instruction du fondateur et président du conseil d’administration du groupe Al Habtoor, M. Khalaf Ahmed Al Habtoor, le groupe a pris contact avec la Fédération égyptienne de football, et il a été convenu d’offrir une voiture Mitsubishi à chaque membre de la délégation de l’équipe nationale égyptienne, en reconnaissance de la performance honorable réalisée par l’équipe lors de la Coupe du monde, qui a réjoui des millions de personnes, porté haut le nom de l’Égypte et rempli de joie le cœur de tous les Arabes.

Il a ajouté : « Cette initiative concerne l’ensemble de la délégation, joueurs, staff technique, administratif et médical, en reconnaissance de leurs efforts et parce que nous sommes convaincus que la réussite est le fruit d’un travail collectif. »

L’homme d’affaires émirati a déclaré à ce sujet : « La joie de l’Égypte aujourd’hui est celle de tous les Arabes. Ce que cette équipe a accompli mérite toute notre reconnaissance, et il est de notre devoir de célébrer ceux qui portent haut le drapeau des Arabes sur la scène internationale. Je leur souhaite encore plus de succès et de exploits à la hauteur du nom et du prestige de l’Égypte. »

« Ce cadeau traduit notre amour et notre reconnaissance envers ces héros égyptiens qui ont honoré leur patrie, réjoui leurs supporters et offert à chaque Arabe une leçon de détermination, de ténacité et d’esprit combatif », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Vous avez prouvé que la foi, le travail d’équipe et la combativité jusqu’au coup de sifflet final sont les valeurs qui mènent aux exploits. L’avenir vous appartient, et ce que vous avez accompli lors de cette Coupe du monde confirme que le football égyptien est capable de remporter encore davantage de succès. »

Rappelons que la sélection égyptienne a réalisé plusieurs exploits historiques lors de la Coupe du monde 2026, notamment sa première victoire de son histoire, sa première qualification au-delà de la phase de poules, ainsi que sa première qualification pour les huitièmes de finale.