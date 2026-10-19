Selon ces informations, Nike ne souhaiterait pas présenter Olise dans ses campagnes comme la superstar conventionnelle d’une marque de football. L’équipementier voudrait emprunter une autre voie, « créative », pour promouvoir le joueur offensif.

La campagne serait centrée sur le contraste saisissant entre l’attitude presque timide d’Olise en dehors du terrain (d’où le surnom de « Mr. Nonchalant ») et son style de jeu dominateur et impitoyable. Nike voudrait exploiter et mettre en scène ce contraste au mieux.

La semaine dernière, on apprenait qu’Olise, qui n’a actuellement pas d’équipementier personnel, allait signer un contrat avec l’entreprise basée à Beaverton, dans l’État américain de l’Oregon. Aucun détail ni confirmation n’a encore été communiqué. Cet accord devrait toutefois lui rapporter plusieurs millions.

Chez Nike, il succédera à son compatriote Kylian Mbappé (27 ans, Real Madrid), qui a rejoint contre toute attente le fabricant de chaussures suisse On.

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Olise n’avait jusqu’ici aucun contrat avec un équipementier, car il avait repoussé toutes les sollicitations des grands fabricants. Il tenait à rester libre de porter les chaussures de son choix. Son choix se portait souvent sur les Nike Hypervenom Phantom III, dont la production a cessé en 2019.

Jusqu’à présent, Olise se procurait sur Internet les paires avec lesquelles il allait ensuite chercher à marquer des buts et se les faisait envoyer du monde entier. Des artistes en personnalisaient ensuite souvent le design pour lui.

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Une campagne envisagée par Nike s’inscrirait parfaitement dans cette histoire : la légendaire gamme Hypervenom doit revenir sur le marché en 2027, tandis que la gamme Phantom sera arrêtée.

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland (26 ans), aujourd’hui à Manchester City, devrait être la figure de proue du retour des Hypervenom. Olise, le meneur de jeu de Chelsea Cole Palmer (24 ans) et Alexia Putellas (32 ans, London City Lionesses), élue plusieurs fois meilleure joueuse du monde, devraient également en être les têtes d’affiche.

Depuis quand Michael Olise joue-t-il au Bayern Munich ?

Depuis son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich pour 53 millions d’euros à l’été 2024, Olise est devenu l’un des meilleurs joueurs, mais aussi l’un des plus spectaculaires. L’été dernier, il a également brillé sous le maillot de l’équipe de France lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Olise figure parmi les 30 candidats au Ballon d’Or, qui sera décerné dans quelques jours lors d’une cérémonie au Palladium Theatre, à Londres, sa ville natale.