Alors que le nom de Hossam Hassan, sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, fait la une des journaux et des réseaux sociaux en raison de ses déclarations de soutien à la Palestine avant le match contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, une vidéo datant de plus de deux décennies a remis sur le devant de la scène une prise de position humanitaire que l’entraîneur égyptien avait déjà exprimée dans des circonstances tout à fait différentes, mais qui véhiculait le même message.

Les internautes ont exhumé un extrait de son passage dans l’émission « Qui veut gagner des millions ? », lors d’une séquence caritative dédiée aux personnalités. Il avait alors annoncé qu’en cas de victoire, il reverserait l’intégralité des gains à l’hôpital pour enfants malades du cancer en Égypte, ainsi qu’à la Palestine et aux enfants d’Afghanistan. Un engagement que nombre d’internautes relient aujourd’hui à ses propos les plus récents.

Hossam Hassan avait déjà suscité un vif intérêt lors de sa conférence de presse d’avant-match, après avoir évoqué la cause palestinienne, affirmant que sa solidarité découlait de considérations humanitaires, Il avait déjà brandi le drapeau palestinien après la qualification des Pharaons pour les huitièmes de finale, dédiant cet exploit aux peuples égyptien et palestinien, ce qui avait valu à la Fédération palestinienne de football de lui adresser une lettre de remerciement soulignant que « certaines victoires se mesurent à l’aune des prises de position ».

Entre cette ancienne intervention télévisée et ses récentes déclarations, les observateurs estiment que la position de Hossam Hassan vis-à-vis de la Palestine est restée inchangée au fil des années, ce qui a donné un nouvel élan à cet extrait d’archive, parallèlement au vif intérêt suscité par ses propos avant le match très attendu contre l’Argentine, prévu ce mardi soir.

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