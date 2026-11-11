« Une vieille décision » : une légende de l'Angleterre réclame une suspension à vie pour une star d'Arsenal

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Chris Waddle, ancienne star de la sélection anglaise, a réclamé l'interdiction à vie faite à Ben White de représenter son pays, après l'absence de l'ancien défenseur d'Arsenal en sélection nationale.

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Dans ses propos au siteiGaming.com, Waddle a critiqué la décision de Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, de convoquer le joueur âgé de 29 ans, insistant sur le fait que les joueurs qui refusent le devoir international ne devraient pas obtenir une nouvelle chance.

Il a poursuivi : « Il peut y avoir une pénurie d'arrières latéraux, mais lorsque l'un d'eux refuse de jouer pour la sélection de son pays, comme l'a fait Ben White lors de l'Euro 2024, cela équivaut pour moi à une suspension à vie. »

Il a ajouté qu'un astérisque devrait être placé de manière permanente à côté du nom de tout joueur qui refuse de représenter l'Angleterre.

White a mis fin à l'isolement international qu'il s'était imposé en mars 2026, en acceptant l'invitation de Tuchel à participer à deux matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon.

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Depuis, il est revenu dans la sélection anglaise pour les matchs de la Ligue des nations européenne en novembre contre la Croatie et l'Espagne.

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L'exclusion des stars de premier plan

L'Allemand Thomas Tuchel n'a pas hésité à prendre des décisions audacieuses susceptibles de déclencher une tempête de polémiques dans le milieu du football anglais, après avoir annoncé la liste de la sélection anglaise pour affronter la Croatie et l'Espagne, une liste marquée par l'absence de plusieurs noms brillants qui faisaient habituellement partie des plans des Three Lions.

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Le sélectionneur de l'Angleterre a surpris les supporters en écartant Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O'Reilly pour des raisons techniques et tactiques, un geste qui reflète sa volonté de rebattre les cartes de la sélection et de poursuivre la mise en œuvre de son projet, même si le prix à payer est de renoncer à certaines des plus grandes stars du football anglais.

L'exclusion de Cole Palmer, la star de Chelsea, a constitué l'une des plus grandes surprises des choix de Tuchel, après que le technicien allemand a décidé de ne pas faire appel à ses services durant la trêve internationale actuelle ; Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O'Reilly étaient également absents de la liste.

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En revanche, les choix de Tuchel ont apporté de bonnes nouvelles à certains jeunes talents, après qu'il a adressé pour la première fois une convocation à Josh King, le milieu de terrain de Fulham, et à Jobe Bellingham, la star du Borussia Dortmund et le frère cadet de Jude Bellingham, lui-même présent dans la liste.

La sélection comprenait un ensemble des plus grandes stars de l'équipe nationale, menées par Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane et Trent Alexander-Arnold, aux côtés d'autres noms comme Elliot Anderson, Morgan Rogers, Adam Wharton et Rio Ngumoha, dans le cadre de la volonté de Tuchel de donner leur chance à de nouveaux éléments et de renforcer la concurrence pour les postes.

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Ces choix interviennent dans un contexte d'absences notables qui frappent les rangs de la sélection anglaise, notamment Bukayo Saka, Marcus Rashford, Reece James, Trevoh Chalobah, Tino Livramento et Alex Scott, ce qui a offert à certains nouveaux visages l'occasion d'apparaître sous le maillot de l'équipe première.

Entre l'exclusion de noms du calibre de Palmer et Foden et la convocation de jeunes talents qui n'avaient jamais eu la chance de représenter l'équipe première, il semble que Tuchel n'aborde pas la liste de l'Angleterre selon la logique des grands noms, mais plutôt selon sa vision technique et les exigences de la prochaine étape.