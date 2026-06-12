Une victoire retentissante pour Piqué… Un coup dur sur le plan juridique pour la Fédération espagnole

Le club d’Andorre a obtenu une victoire juridique retentissante : le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé l’amende de 9 000 euros qui lui avait été infligée. Cette décision met fin à une vive polémique née d’un affrontement avec l’arbitre Eder Malo lors d’un match contre le Deportivo La Corogne en décembre dernier.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé que le tribunal a tranché en sa faveur après un long contentieux, annulant ainsi la sanction imposée par la commission des compétitions de la Fédération royale espagnole de football et confirmée en appel interne, ce qui entraîne le remboursement intégral de l’amende.

L’incident, survenu dans le tunnel du stade à la mi-temps de la rencontre, avait été consigné dans le rapport officiel de l’arbitre Malo : « Dès la fin de la première mi-temps, alors que j’entrais dans le tunnel, j’ai pu reconnaître M. Gerard Piqué Bernabéu, qui s’est approché de moi et a critiqué l’une de mes décisions en disant : “C’est tellement facile de siffler contre les jeunes joueurs”, tandis que les membres de son club tentaient de l’empêcher de s’approcher. »

S’appuyant sur ce rapport, la Commission des compétitions avait infligé une sanction financière au club détenu par la légende du FC Barcelone. Cependant, le Tribunal arbitral du sport a finalement donné raison à Piqué et à son club, invoquant une violation procédurale majeure de la part de la Fédération espagnole.

Dans ses motifs, le tribunal a souligné que la Fédération royale espagnole de football avait modifié le fondement de la sanction en cours de procédure, ce qu’il a considéré comme une violation manifeste du droit à un procès équitable et du principe de légalité. Cette irrégularité a entraîné l’annulation de l’amende et de l’avertissement relatif à une éventuelle récidive.

Le club d’Andorre s’est félicité de cette décision « définitive sur le plan administratif », qui clôt le dossier au regard du règlement. Il a toutefois rappelé que la Fédération espagnole disposait encore d’un droit de recours devant la chambre administrative du tribunal central de première instance de Madrid, dans un délai de deux mois à compter de la notification officielle.

Cette victoire juridique s’ajoute au palmarès grandissant de Piqué en dehors des terrains. L’ancien défenseur international, devenu homme d’affaires influent dans le monde du football, entend désormais guider l’Andorra vers de nouveaux horizons, loin des polémiques arbitrages et des litiges administratifs qui ont souvent agité le football espagnol.