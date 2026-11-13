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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Loai Mohamed
Traduit par

« Une victoire qui semblait impossible relance la Nazionale » : l'Italie « danse sous la pluie » après la surprise française

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La presse italienne a célébré la large victoire de la sélection de son pays face à la France sur le score de 3-1, hier jeudi, en Ligue des nations, estimant que ce succès représente un nouveau départ pour la « Squadra Azzurra » quelques mois après le choc de l'échec en qualifications pour la Coupe du monde 2026.

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Après l'absence de l'Italie en phase finale de Coupe du monde lors des trois dernières éditions, la presse locale a trouvé une raison suffisante de célébrer cette soirée, après que la sélection italienne a réussi à venir à bout de la France, malgré le grand écart de qualité entre les noms des deux équipes.

Alors que l'équipe de France, quatrième mondiale au Mondial 2026, abordait le match d'hier jeudi au stade de "San Siro" avec l'objectif de s'imposer pour s'emparer de la première place du groupe 1 de la première voie, les hôtes l'ont surprise par une prestation combative qui a fait pencher la balance en leur faveur.

Malgré l'ouverture du score précoce de l'équipe de l'entraîneur Zinédine Zidane, les Italiens sont revenus grâce à une remontada spectaculaire pour s'emparer de la première place avec 10 points, devant les Bleus à la faveur des confrontations directes.

Daniele Manusia, correspondant du réseau "RMC" en Italie, a déclaré : "Pour l'Italie, c'est un exploit incroyable, presque difficile à croire. De notre point de vue, la France est la meilleure sélection du monde en termes de joueurs. L'Italie n'est pas dans le même monde que la France sur le plan des qualités individuelles, mais elle est parvenue à la victoire par sa manière de jouer."

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"San Siro a commencé à croire au début de la nouvelle ère Mancini"

Le journal "La Gazzetta dello Sport" a salué le nouveau départ mené par l'entraîneur Roberto Mancini et a affiché un titre marquant en Une : "L'Italie fait trembler".

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Le journal a ironisé sur les conditions météorologiques difficiles qui ont accompagné le match, écrivant : "Avez-vous déjà essayé de jouer au football dans une piscine ?"

Et d'ajouter : "Voilà à quoi ont ressemblé les dix premières minutes de l'Italie : de l'eau partout. La pluie tombait abondamment et la France pressait fort, ils nous ont noyés et étouffés. Les occasions pleuvaient, et quelle pluie d'occasions ! Cela aurait pu ressembler au début d'un cauchemar, mais la France s'est un peu calmée et l'Italie a retrouvé son équilibre."

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Le journal s'est arrêté sur le tournant du match, à savoir le penalty manqué par Sebastiano Esposito à la 59e minute, estimant que ce moment a changé le cours de la rencontre.

Il a écrit : "Tout le monde a pensé la même chose : c'est fini, le match bascule. Et en effet, il a basculé en faveur de l'Italie. L'Italie s'est mise à dominer le match, et San Siro a commencé à croire que nous avions battu la meilleure sélection du monde, et qu'une nouvelle ère de Mancini commençait officiellement."

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"L'Italie retrouve sa grandeur"

De son côté, le journal "La Repubblica" a estimé que "l'Italie retrouve sa grandeur", tandis que "Corriere della Sera" a célébré ce qu'il a décrit comme le début du retour de la sélection sur le devant de la scène, exhortant à ne pas minimiser la valeur de la victoire.

Le journal a écrit : "Dans les bars, les trams et les trains, certains vous diront que l'Italie gagne toujours quand les matchs sont les moins importants, et que la France, en l'absence de Mbappé et de Dembélé, terminera le groupe en tête. C'est peut-être vrai, mais qu'importe ?"

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Et d'ajouter : "Il y a huit mois, nous étions coincés à Zenica sans issue, alors que maintenant San Siro tremble de joie sous la pluie, comme si cette sélection italienne, qui bat la France chez elle pour la première fois depuis 1962, lorsque Altafini avait inscrit un doublé, avait toujours existé et n'avait jamais trébuché."

"Une soirée qui semblait impossible"

Le journal a conclu son propos sur la sélection italienne sur un ton optimiste, soulignant que l'équipe actuelle présente des signes clairs d'une possibilité de construire une nouvelle génération.

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Il a écrit : "Au milieu des danses sous la pluie, l'Italie s'est offert une soirée qui semblait presque impossible, mais qui a été au contraire un bonheur pur porteur d'espoir en un avenir digne des quatre étoiles dont l'Azzurra pare son maillot."

Et d'ajouter : "De Pio à Caiodi, de Calafiori à Cambiaghi, en passant par Scalvini et Fergara, nous avons affaire à une sélection dont la moyenne d'âge des joueurs est de 25 ans, et qui regarde vers l'avenir."

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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