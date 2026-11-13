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La presse italienne a célébré la large victoire de la sélection de son pays face à la France sur le score de 3-1, hier jeudi, en Ligue des nations, estimant que ce succès représente un nouveau départ pour la « Squadra Azzurra » quelques mois après le choc de l'échec en qualifications pour la Coupe du monde 2026.

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Après l'absence de l'Italie en phase finale de Coupe du monde lors des trois dernières éditions, la presse locale a trouvé une raison suffisante de célébrer cette soirée, après que la sélection italienne a réussi à venir à bout de la France, malgré le grand écart de qualité entre les noms des deux équipes.

Alors que l'équipe de France, quatrième mondiale au Mondial 2026, abordait le match d'hier jeudi au stade de "San Siro" avec l'objectif de s'imposer pour s'emparer de la première place du groupe 1 de la première voie, les hôtes l'ont surprise par une prestation combative qui a fait pencher la balance en leur faveur.

Malgré l'ouverture du score précoce de l'équipe de l'entraîneur Zinédine Zidane, les Italiens sont revenus grâce à une remontada spectaculaire pour s'emparer de la première place avec 10 points, devant les Bleus à la faveur des confrontations directes.

Daniele Manusia, correspondant du réseau "RMC" en Italie, a déclaré : "Pour l'Italie, c'est un exploit incroyable, presque difficile à croire. De notre point de vue, la France est la meilleure sélection du monde en termes de joueurs. L'Italie n'est pas dans le même monde que la France sur le plan des qualités individuelles, mais elle est parvenue à la victoire par sa manière de jouer."

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"San Siro a commencé à croire au début de la nouvelle ère Mancini"

Le journal "La Gazzetta dello Sport" a salué le nouveau départ mené par l'entraîneur Roberto Mancini et a affiché un titre marquant en Une : "L'Italie fait trembler".

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Le journal a ironisé sur les conditions météorologiques difficiles qui ont accompagné le match, écrivant : "Avez-vous déjà essayé de jouer au football dans une piscine ?"

Et d'ajouter : "Voilà à quoi ont ressemblé les dix premières minutes de l'Italie : de l'eau partout. La pluie tombait abondamment et la France pressait fort, ils nous ont noyés et étouffés. Les occasions pleuvaient, et quelle pluie d'occasions ! Cela aurait pu ressembler au début d'un cauchemar, mais la France s'est un peu calmée et l'Italie a retrouvé son équilibre."

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Le journal s'est arrêté sur le tournant du match, à savoir le penalty manqué par Sebastiano Esposito à la 59e minute, estimant que ce moment a changé le cours de la rencontre.

Il a écrit : "Tout le monde a pensé la même chose : c'est fini, le match bascule. Et en effet, il a basculé en faveur de l'Italie. L'Italie s'est mise à dominer le match, et San Siro a commencé à croire que nous avions battu la meilleure sélection du monde, et qu'une nouvelle ère de Mancini commençait officiellement."

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"L'Italie retrouve sa grandeur"

De son côté, le journal "La Repubblica" a estimé que "l'Italie retrouve sa grandeur", tandis que "Corriere della Sera" a célébré ce qu'il a décrit comme le début du retour de la sélection sur le devant de la scène, exhortant à ne pas minimiser la valeur de la victoire.

Le journal a écrit : "Dans les bars, les trams et les trains, certains vous diront que l'Italie gagne toujours quand les matchs sont les moins importants, et que la France, en l'absence de Mbappé et de Dembélé, terminera le groupe en tête. C'est peut-être vrai, mais qu'importe ?"

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Et d'ajouter : "Il y a huit mois, nous étions coincés à Zenica sans issue, alors que maintenant San Siro tremble de joie sous la pluie, comme si cette sélection italienne, qui bat la France chez elle pour la première fois depuis 1962, lorsque Altafini avait inscrit un doublé, avait toujours existé et n'avait jamais trébuché."

"Une soirée qui semblait impossible"

Le journal a conclu son propos sur la sélection italienne sur un ton optimiste, soulignant que l'équipe actuelle présente des signes clairs d'une possibilité de construire une nouvelle génération.

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Il a écrit : "Au milieu des danses sous la pluie, l'Italie s'est offert une soirée qui semblait presque impossible, mais qui a été au contraire un bonheur pur porteur d'espoir en un avenir digne des quatre étoiles dont l'Azzurra pare son maillot."

Et d'ajouter : "De Pio à Caiodi, de Calafiori à Cambiaghi, en passant par Scalvini et Fergara, nous avons affaire à une sélection dont la moyenne d'âge des joueurs est de 25 ans, et qui regarde vers l'avenir."