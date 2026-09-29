Le tirage au sort a scellé la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales de la Coupe du Golfe Arabe, dans sa vingt-septième édition (« Golfe 27 »), au détriment de son homologue irakienne.

La Fédération de la Coupe du Golfe de football a procédé à un tirage au sort dans un hôtel de la ville de Djeddah, afin de désigner le deuxième qualifié du groupe A pour les demi-finales du tournoi du Golfe aux côtés de l'Arabie saoudite, entre les sélections irakienne et omanaise, après leur égalité en tous points.

Le tirage au sort a débouché sur la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales, devenant ainsi le deuxième qualifié du groupe derrière la sélection saoudienne, qui a pris la tête du groupe avec un score parfait (9 points).

Les sélections d'Irak et d'Oman ont obtenu 4 points, ayant fait match nul lors de leur première rencontre 1-1, chacune ayant inscrit 4 buts et en ayant encaissé 5. Chacune a également reçu 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge.

Cette égalité est survenue à l'issue des deux matchs de la troisième et dernière journée du groupe A, où la sélection saoudienne l'a emporté face à son homologue irakienne sur le score de 2-0, au stade Al-Inma à Djeddah.

Au même moment, la sélection d'Oman a signé une victoire spectaculaire, après avoir renversé un retard face au Koweït d'un but à zéro pour s'imposer sur le score de 3-1, dans les dernières minutes de la rencontre.

Les sélections d'Arabie saoudite et d'Oman attendent désormais de connaître leurs adversaires en demi-finales, après la tenue des deux matchs de la dernière journée du groupe B, où la sélection du Qatar affronte les Émirats arabes unis, et le Yémen se mesure au Bahreïn.