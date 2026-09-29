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Iraq-Crowned-Gulf-Cup-Champions-In-BasrahAFP
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Une victoire en dehors du terrain : le tirage au sort favorise le Sultanat d'Oman face à l'Irak et le qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite vs Irak
Arabie saoudite
Irak
Gulf Cup
Oman vs Koweït
Oman
Koweït
Arabie saoudite
Irak
Oman
Koweït

Un événement rare dans le championnat du Golfe

Le tirage au sort a scellé la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales de la Coupe du Golfe Arabe, dans sa vingt-septième édition (« Golfe 27 »), au détriment de son homologue irakienne.

La Fédération de la Coupe du Golfe de football a procédé à un tirage au sort dans un hôtel de la ville de Djeddah, afin de désigner le deuxième qualifié du groupe A pour les demi-finales du tournoi du Golfe aux côtés de l'Arabie saoudite, entre les sélections irakienne et omanaise, après leur égalité en tous points.

Le tirage au sort a débouché sur la qualification de la sélection d'Oman pour les demi-finales, devenant ainsi le deuxième qualifié du groupe derrière la sélection saoudienne, qui a pris la tête du groupe avec un score parfait (9 points).

Les sélections d'Irak et d'Oman ont obtenu 4 points, ayant fait match nul lors de leur première rencontre 1-1, chacune ayant inscrit 4 buts et en ayant encaissé 5. Chacune a également reçu 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge.

Cette égalité est survenue à l'issue des deux matchs de la troisième et dernière journée du groupe A, où la sélection saoudienne l'a emporté face à son homologue irakienne sur le score de 2-0, au stade Al-Inma à Djeddah.

Au même moment, la sélection d'Oman a signé une victoire spectaculaire, après avoir renversé un retard face au Koweït d'un but à zéro pour s'imposer sur le score de 3-1, dans les dernières minutes de la rencontre.

Les sélections d'Arabie saoudite et d'Oman attendent désormais de connaître leurs adversaires en demi-finales, après la tenue des deux matchs de la dernière journée du groupe B, où la sélection du Qatar affronte les Émirats arabes unis, et le Yémen se mesure au Bahreïn.

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