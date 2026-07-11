Une victoire écrasante… L'Al-Ahli saoudien a montré les dents lors d'une prestation exceptionnelle pour son premier match amical

L'Al-Ahli saoudien a parfaitement lancé sa préparation estivale en écrasant l'équipe autrichienne de Penzgau Zalfelden 8-0 lors de son premier match amical disputé en Autriche.

Les Rouge et Blanc ont immédiatement imposé leur domination, se créant de multiples occasions et exploitant les écarts techniques et physiques entre les deux formations.

Le jeune attaquant brésilien Ricardo Matías s’est particulièrement illustré en inscrivant un doublé et en affichant des qualités offensives prometteuses, qui pourraient lui valoir davantage de temps de jeu durant la préparation.

Mishaal Al-Mutairi a profité de sa chance et a inscrit un but, signalant sa bonne condition et sa détermination à s’imposer dans l’effectif la saison prochaine.

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Les jeunes ne furent pas les seuls à se distinguer : les nouvelles recrues ont immédiatement laissé leur empreinte, Moussa Abou Bakr inscrivant un but et Edward Spirtian ouvrant son compteur personnel, pour le plus grand soulagement des supporters.

De l’autre côté, le staff technique a offert du temps de jeu à plusieurs jeunes afin de les aguerrir : les gardiens Ali Bakhshouin et Salman Al-Jadani, ainsi que Salem Abdullah, ont ainsi pu goûter à l’intensité d’un match avec l’équipe première, confirmant la politique du club de former ses talents en interne.

Grâce à cette large victoire, Al-Ahli entame parfaitement son stage autrichien et montre déjà ses griffes avant d’affronter des adversaires plus coriaces. Les signes positifs, tant sur le plan offensif que dans l’intégration des nouveaux joueurs, offrent un élan précieux à l’encadrement technique à l’aube de la nouvelle saison.