La presse espagnole a salué l’exploit de la sélection nationale, qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 2-0 face à la France en demi-finale. Les unes des quotidiens ont loué la performance des hommes du sélectionneur ibérique, soulignant que « La Roja » se rapprochait d’un deuxième titre mondial, seize ans après le premier.

Le journal Marca a ainsi titré en lettres capitales : « Une victoire historique », soulignant la supériorité écrasante face à l’équipe de France.

Le quotidien souligne que la Roja atteint la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire après avoir « écrasé la France », saluant une prestation tactique exceptionnelle et mettant en avant les buts de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro, qui ont propulsé l’équipe en finale.

De son côté, AS se contente d’un mot en une : « Génial ! », jugeant que l’Espagne a livré une rencontre exceptionnelle et laissé la France « impuissante ».

Le journal souligne également que l’attaquant basque a inscrit son cinquième but du tournoi, tandis que Pedro Porro a laissé son empreinte en marquant son deuxième, offrant ainsi aux siens un billet pour la finale.

De son côté, Mundo Deportivo a opté pour le titre : « Quels grands ! », affirmant que « La Roja » a dominé une équipe de France impuissante en attaque et s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde après une performance qualifiée d’« époustouflante », ajoutant que l’équipe d’Espagne se battra pour remporter son deuxième titre, seize ans après celui de 2010.

« Sport » a adopté la même ligne éditoriale, avec le même titre : « Quels grands ! », estimant que l’équipe d’Espagne avait « écrasé la France » et méritait pleinement sa place en finale, saluant au passage la performance collective et la discipline tactique affichées tout au long de la rencontre.

Les éloges ne se sont pas limités à la presse sportive : « El Mundo », l’un des plus grands quotidiens généralistes espagnols, a également consacré sa une à cet exploit, sous le titre : «La force de l’équipe», soulignant que le collectif étincelant de la Roja a dominé les Bleus et propulsé la sélection en finale grâce à une prestation «magique».

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