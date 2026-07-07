Une victime du choc américain… et des réactions ironiques face à la décision de Trump

Les supporters de l’équipe nationale américaine ont désigné un joueur phare comme principal responsable de la lourde défaite 4-1 concédée mardi face à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, estimant que sa prestation terne avait précipité l’élimination des hôtes.

L’élimination des États-Unis est survenue malgré le retour, obtenu in extremis par la fédération, de l’attaquant Folarin Balogun, dont la suspension avait été annulée – une décision exceptionnelle qui avait impliqué l’intervention du président américain Donald Trump ; pourtant, l’équipe nationale n’a pas réussi à rivaliser avec la Belgique.

Les États-Unis ont paru bien en deçà du niveau affiché en phase de groupes, et les critiques des supporters se sont concentrées sur le capitaine de la défense, Tim Ream.

Les observateurs estiment que le défenseur de 38 ans n’a pas su contenir les offensives belges : il a d’abord perdu de vue De Ketelaere sur l’ouverture du score, puis cédé dans les airs sur le deuxième but, effaçant ainsi l’effet de l’égalisation de Malik Tillman.

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Selon le site Sport Bible, le journaliste Jeff De Lo, animateur chez Barstool Sports, a commenté sur les réseaux sociaux : « Tim Ream a livré l’un de ses pires matchs de toute sa carrière. Ils l’ont complètement dominé. »

Un supporter a écrit : « Je ne suis pas un grand amateur de football, mais Tim Ream est-il vraiment le meilleur défenseur qu’un pays de 300 millions d’habitants puisse aligner ? »

Un autre supporter, rappelant l’ingérence passée de Donald Trump dans l’affaire Balogun, a ironisé : « Cette fois, pourrait-il intervenir pour lui coller un carton rouge ? »

Avec 85 sélections au compteur, l’arrière central américain, dont l’âge avancé pourrait freiner la sélection, se trouve désormais sous pression, alors que le staff cherche des solutions défensives plus solides.

Ryam n’était d’ailleurs pas le seul à être pointé du doigt : Chris Richards a lui aussi été critiqué pour sa prestation défensive jugée insuffisante, ce qui accentue les interrogations sur l’avenir de la charnière arrière des États-Unis après leur élimination de la Coupe du monde.

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