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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Une « version Courtois » émerge à Chelsea : Alonso révèle une surprise au sujet de son jeune gardien

T. Courtois
X. Alonso
M. Penders
Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
Belgique
Espagne
Angleterre

Après la blessure de Martinez

L'Espagnol Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, a salué le potentiel du jeune gardien belge Mike Penders, le comparant à son compatriote Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, révélant que ce dernier voyait lui aussi des similitudes entre eux.

Chelsea se prépare à affronter Tottenham, samedi, dans un contexte de changements attendus au poste de gardien, après la blessure de Dibu Martinez et l'opération qu'il a subie pour soigner une fracture de la mâchoire, ce qui offre à Penders, âgé de 21 ans, une nouvelle occasion de démontrer ses qualités en Premier League anglaise.

Un sosie de Courtois

Alonso a évoqué les similitudes entre Penders et Courtois, soulignant que la comparaison ne se limite pas à la nationalité belge, mais englobe aussi la taille, l'utilisation du pied gauche et la capacité à gérer les ballons aériens.

L'entraîneur de Chelsea a déclaré : « Il y a beaucoup de similitudes, pas seulement la nationalité. Ils ont tous les deux la même taille, ils utilisent tous les deux le pied gauche, et ils dominent tous les deux sur les ballons aériens. »

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Alonso a révélé qu'il avait parlé avec Courtois lors de sa présence à la Coupe du monde et qu'il l'avait interrogé sur le jeune gardien, ajoutant : « J'ai parlé avec Thibaut quand il était à la Coupe du monde et je l'ai questionné au sujet de Mike, et il a dit lui-même qu'il voyait une ressemblance entre eux. »

Une occasion en or

Alonso a insisté sur l'importance de soutenir Penders durant la période à venir, au vu de la responsabilité qui l'attend en l'absence du gardien titulaire pour cause de blessure.

Il a déclaré : « Nous devons l'aider et le soutenir. C'est un gardien du présent et de l'avenir. »

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