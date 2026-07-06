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Football Fans Watch Mexico v England in the FIFA World Cup in Mexico CityGetty Images News
Abobakr El Mokadem

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Une véritable tragédie s’est déroulée à l’issue de l’élimination du Mexique de la Coupe du monde : une fusillade a éclaté, faisant plusieurs blessés graves

Mexico vs Angleterre
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L'Angleterre a remporté le tournoi.

L’élimination du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre a provoqué une vive colère chez ses supporters, donnant lieu à des émeutes accompagnées de coups de feu aux États-Unis et au Mexique.

 L’équipe d’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire palpitante 3-2 face au Mexique, ce lundi au stade Azteca.

 Selon la presse américaine, des coups de feu ont éclaté à trois endroits distincts de Los Angeles, blessant quatre personnes.

 Selon le journal « AS », les autorités ont précisé que l’incident s’est produit à proximité du lieu où s’était rassemblée une foule dans les rues après la rencontre de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre.

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Le département de police du comté de Los Angeles (LASD) a précisé que les quatre blessés avaient été hospitalisés.

Dans l’État de Veracruz, au Mexique, une autre fusillade a éclaté : peu après la défaite des Mexicains face aux Three Lions, des hommes armés ont fait irruption dans un bar et ont ouvert le feu sur les clients ; plusieurs personnes auraient été grièvement blessées.

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