Une véritable tragédie s’est déroulée à l’issue de l’élimination du Mexique de la Coupe du monde : une fusillade a éclaté, faisant plusieurs blessés graves

L’élimination du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre a provoqué une vive colère chez ses supporters, donnant lieu à des émeutes accompagnées de coups de feu aux États-Unis et au Mexique.

L’équipe d’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire palpitante 3-2 face au Mexique, ce lundi au stade Azteca.

Selon la presse américaine, des coups de feu ont éclaté à trois endroits distincts de Los Angeles, blessant quatre personnes.

Selon le journal « AS », les autorités ont précisé que l’incident s’est produit à proximité du lieu où s’était rassemblée une foule dans les rues après la rencontre de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre.

Le département de police du comté de Los Angeles (LASD) a précisé que les quatre blessés avaient été hospitalisés.

Dans l’État de Veracruz, au Mexique, une autre fusillade a éclaté : peu après la défaite des Mexicains face aux Three Lions, des hommes armés ont fait irruption dans un bar et ont ouvert le feu sur les clients ; plusieurs personnes auraient été grièvement blessées.