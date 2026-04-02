David Møller Wolfe a pris un sacré coup pendant la trêve internationale. Lors du match amical contre la Suisse (0-0), l'arrière gauche norvégien a reçu un coup de coude sous l'œil, provoquant une vive inquiétude chez son coéquipier Andreas Schjelderup. Ce dernier pensait en effet que Møller Wolfe avait perdu un œil.

À la 75e minute, l'ancien défenseur de l'AZ a reçu un coup de coude sur l'arcade sourcilière gauche, ce qui a provoqué un important saignement. Schjelderup s'est précipité vers lui, puis a été pris d'une vive panique.

« J’ai vu beaucoup de sang et une entaille sous son œil. Je me suis dit : mais qu’est-ce que c’est que ça ? J’ai cru qu’il avait perdu son œil », a déclaré Schjelderup dans une interview accordée au Dagbladet.

Finalement, il s'agissait apparemment d'une profonde entaille. C'est ce qu'a remarqué son coéquipier Kristoffer Ajer, qui a réussi à calmer le défenseur gauche des Wolverhampton Wanderers.

Schjelderup, qui a marqué contre les Pays-Bas la semaine dernière, affirme qu’il réagira désormais différemment face à de telles situations. « Peut-être devrais-je le calmer un peu plus la prochaine fois et ne pas réagir de manière aussi excessive. Je comprends bien qu’il était énervé. »

Møller Wolfe s'exprime également et explique qu'il a été gagné par la panique de l'attaquant du SL Benfica. « Schjelderup est venu vers moi et a tout de suite crié au bord du terrain pour que le médecin vienne sur le terrain. »

Wolverhampton n'a pas de match au programme ce week-end, ce qui permettra à Møller Wolfe de se remettre tranquillement chez la lanterne rouge de la Premier League. Les Wolves affronteront West Ham United en Premier League le vendredi 10 avril.