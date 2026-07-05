Une vaste campagne médiatique s’est déchaînée contre l’arbitre du match France-Paraguay, tandis qu’une légende de Manchester United l’accuse ouvertement de corruption

La presse sportive internationale a lancé ce dimanche une vaste campagne de critiques à l'encontre de l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantachev, en raison de ses décisions controversées prises hier lors du match opposant la France au Paraguay, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est soldé par une victoire des Bleus (1-0).

À l’inverse, la presse paraguayenne a défendu la prestation de l’arbitre, estimant qu’il avait bien dirigé la rencontre, selon la chaîne française « RMC ».

L’ancienne star irlandaise et légende de Manchester United, Roy Keane, a ainsi réclamé : « Il faut ouvrir une enquête dès aujourd’hui pour déterminer si l’arbitre et les arbitres vidéo ont touché de l’argent avant la rencontre. »

Lire aussi

Le Maroc égale à lui seul les performances de toutes les équipes africaines réunies en phase qualificative pour la Coupe du monde !

Ibrahim Hassan : « On ne voit pas Messi… mais on en a 26 comme lui dans la sélection égyptienne »

La plupart des journaux sportifs internationaux ont jugé le niveau de l’arbitrage insuffisant, en raison notamment de la multitude de tacles violents observés durant la rencontre.

Les statistiques confirment cette impression : les Paraguayens ont commis 29 fautes, mais l’arbitre n’en a signalé que 13, sans sortir le moindre carton, une situation inédite pour la sélection paraguayenne en Coupe du monde depuis 28 ans.

Sur la chaîne britannique BBC, Joe Hart a jugé la prestation de l’arbitre « choquante et honteuse », tandis que les quotidiens espagnols Marca et Sport estiment qu’il a dirigé la rencontre avec une « grande indulgence », malgré les nombreuses poussées, altercations et tacles appuyés des Paraguayens.

« Un match dégoûtant »

Sur Sky Sports, Roy Keane a qualifié la performance arbitrale de « catastrophe » et de « véritable farce », tandis que le journaliste allemand Jan Hinkel a estimé sur Magenta TV : « C’était un match sale, et l’arbitre n’avait aucun contrôle sur la situation. »

Sur son compte X, le journaliste Colin Millar (The Athletic) s’est dit soulagé de voir la France sortir indemne de cette rencontre.

Il a déclaré : « J’ai vu beaucoup de matchs amateurs et semi-professionnels, mais je ne pense pas avoir jamais assisté à une telle prestation arbitrale. Il n’avait aucune envie d’arbitrer, d’appliquer les règles ou de protéger la sécurité des joueurs. Il arbitre des matchs de la FIFA depuis 13 ans, et la France a de la chance de s’en être sortie sans blessures graves. »

En France, L’Équipe a infligé à l’arbitre la note symbolique de 1/10, dénonçant une « incompétence totale » illustrée par un « festival de fautes impunies », et rappelant que l’arbitre n’avait accordé le penalty en faveur de Désiré Doué qu’après l’intervention de la vidéo, alors qu’il avait ignoré une situation similaire auparavant à l’encontre de l’ailier français.

Sur RMC, Pascal Dubraz a dénoncé « le jeu trompeur des Paraguayens » et la « faiblesse flagrante de l’arbitrage ».

La presse paraguayenne défend l’arbitre

Contrairement à ce concert de critiques, la presse paraguayenne estime que l’arbitre n’a pas commis d’erreurs déterminantes.

Le journal ABC Color a salué sa prestation, la qualifiant de « juste, sereine et adaptée au déroulement du jeu, sans aucune influence négative ».

Elle conclut : « L’arbitre a su laisser le jeu se dérouler et a dirigé la rencontre avec équilibre et sans incident. »