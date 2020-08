Une «vague numérique» record célèbre le retour de l'UEFA Champions League avec plus d'un milliard de vues

Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League, a créé la plus grande vague numérique au monde, avec plus d'un milliard de vues sur TikTok.

Le défi #PricelessWave, destiné à célébrer et à connecter les fans pendant l'UEFA Champions League, est actuellement en cours d'examen pour un record du monde Guinness.

Jeudi, 603464 personnes ont partagé leur vidéo sur TikTok, y compris les légendes du football Fernando Torres et Marcel Desailly et les célébrités Olly Murs, Sam Thompson et Pixie Lott.

Les mégastars TikTok de toute l'Europe, dont Harriet Freestyle du Royaume-Uni, Venessa Bauer d' et Lia Lewis de , y ont également participé.

Le défi #PricelessWave a déjà été vu 1 259 815 688 fois et a également attiré des likes, des partages et des commentaires de plus de 167 millions de personnes.

Il a été créé comme un défi de hashtag TikTok qui permettait aux utilisateurs de participer en créant leur propre vague et en étiquetant leurs vidéos avec #PricelessWave.

Un filtre personnalisé était activé lorsque les fans levaient les bras en l'air, ce qui laissait ensuite tomber les ballons de football sur l'écran et intégrait la musique Sonic de Mastercard pour une célébration vraiment inestimable.

Rendez-vous sur Priceless.com pour regarder une compilation des défis #PricelessWave les plus épiques de fans, de célébrités et de héros du football du monde entier, https://www.priceless.com/