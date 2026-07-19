L'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps ont quitté la Coupe du monde 2026 sur une note amère, battus 4-6 par l'Angleterre lors de la petite finale.

Selon le journal Metro, la star des Bleus, Ryan Sharqi, aurait de nouveau manifesté son mécontentement à l’égard de Didier Deschamps durant la rencontre face aux Three Lions.

Le milieu de terrain de Manchester City, aligné d’entrée pour la première fois dans le tournoi, a livré une prestation jugée insuffisante et a cédé sa place à Ousmane Dembélé dès la première période.

Lors d’une pause hydratation en première période, Deschamps a été filmé en train de lui adresser des consignes fermes près de la ligne de touche ; l’international a alors agité la main, tourné les talons et regagné son poste sans un regard pour son sélectionneur.

Interrogé sur l’attitude de son joueur lors de la pause hydratation, Deschamps a coupé court aux polémiques en conférence de presse : « Je ne vais pas régler mes comptes aujourd’hui. »

Il a ajouté : « Les joueurs le savent très bien. Je ne pointerai personne du doigt. Cela dit, je leur dis toujours, et comme l’a dit Kylian Mbappé, qu’ils avaient besoin de temps pour assimiler la situation, mais l’erreur était de mon fait. J’aurais dû faire des choix différents dès le début du match, on peut le dire, et peut-être que les choses se seraient mieux passées. »

Il a ajouté : « Chacun est jugé sur ses performances. Il est clair que certains joueurs auraient pu faire mieux. Je leur souhaite à tous bonne chance. »

Rappelons que les deux hommes avaient déjà connu un premier accroc lors du Mondial, lorsque le milieu de terrain de Manchester City avait semblé ignorer son sélectionneur après être entré en fin de match lors de la victoire française contre la Suède en huitièmes de finale.