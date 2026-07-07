La malchance a poursuivi l’équipe d’Égypte tout au long de son parcours à la Coupe du monde 2026, conclu en huitièmes de finale par une défaite face à l’Argentine.

Les Pharaons ont donc quitté la Coupe du monde après une défaite 3-2 au scénario fou face à l’Argentine, tenante du titre, ce mardi au stade d’Atalanta, lors des huitièmes de finale.

Les Pharaons ont d’abord pris l’avantage en marquant deux buts à la 15e et à la 67e minute, grâce à Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, tandis que Cristian Romero a inscrit le premier but argentin à la 79e minute, avant que Lionel Messi n’égalise à la 84e.

Dans le temps additionnel (90e+2), Enzo Fernández a inscrit le but décisif pour les « Tango », qualifiant l’Argentine pour les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur de la rencontre Suisse-Colombie, programmée ce mardi soir.

Les Pharaons ont disputé cinq rencontres dans ce Mondial 2026 et ne se sont imposés qu’une seule fois, lors de la deuxième journée de la phase de groupes face à la Nouvelle-Zélande (3-1).

Cette unique victoire a été obtenue après avoir été menés au score (1-0), les Pharaons ayant réussi à renverser la situation en marquant trois buts.

Contre la Belgique, les Pharaons avaient ouvert le score avant de se faire rejoindre (1-1).

Lors de la troisième sortie en phase de groupes, face à l’Iran, le scénario s’est reproduit : l’Égypte a ouvert le score avant de se faire rejoindre (1-1).

En seizièmes de finale face à l’Australie, le scénario s’est reproduit : les Pharaons ont ouvert le score, concédé l’égalisation, puis finalement émergé aux tirs au but sous la conduite de l’entraîneur Hossam Hassan.