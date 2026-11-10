Une tutelle qui sème le doute : le Real Madrid découvre la face sombre de sa recrue prometteuse

Le Real Madrid se rapproche sérieusement de l'un des plus grands talents du football européen, mais certains indices apparus récemment autour de l'opération ont accru les inquiétudes de la Maison Blanche.

JJ Gabriel, le joueur de Manchester United âgé de 16 ans, est parvenu à un accord verbal avec le club espagnol, mais des doutes ont commencé à poindre dans les couloirs du club madrilène au sujet de sa famille et de la manière de gérer sa carrière footballistique.

Selon le journaliste Samuel Luckhurst dans le quotidien britannique The Sun, certains responsables du Real Madrid observent avec inquiétude l'influence de Joe Oseroil, le père du joueur, qu'ils décrivent comme une personnalité particulièrement exigeante dans les décisions relatives à l'avenir de son fils.

D'après ce qu'a rapporté le journal Sport, The Sun a précisé que le père de Gabriel s'est engagé dans des échanges houleux sur les réseaux sociaux concernant la carrière sportive du jeune joueur, un comportement qui n'a pas échappé à certains responsables du Real Madrid, lesquels auraient également été surpris par les déclarations ambitieuses du joueur.

« Ils le traitent comme une marionnette » : un conseil néerlandais à De Jong, quitte le Barça

Gabriel a publiquement déclaré que son plus grand rêve était de remporter le Ballon d'Or, une déclaration qui, selon The Sun, a suscité certaines réserves au Real Madrid compte tenu de l'énorme couverture médiatique dont bénéficie un footballeur âgé de seulement 16 ans.

Manchester United a déployé d'importants efforts pour convaincre Gabriel de rester à Old Trafford. Le club anglais a proposé à sa famille une loge dans leur futur stade, en plus de lui attribuer le maillot numéro 77, associé à son potentiel en tant que marque personnelle.

Selon les informations, Manchester United avait aussi promis de l'inclure dans l'effectif pour le dernier match face à Brighton, mais le joueur a informé le club de son intention de quitter l'équipe avant cette rencontre.

Les responsables de United estiment que le montant susceptible d'être tiré des droits de sponsoring de Gabriel (350 000 livres sterling) est une somme bien trop faible pour un joueur considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Dans l'intervalle, le Real Madrid continue de progresser dans l'opération visant à le recruter, même si certaines démarches officielles restent à accomplir. Selon des informations britanniques, Manchester United étudie la possibilité d'engager des actions en justice concernant son départ.

À lire aussi : après les inquiétudes du Barça, un message indirect d'Ancelotti à Flick