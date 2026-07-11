Une troisième victime se profile… L’équipe d’Espagne, bête noire des sélectionneurs de la Coupe du monde

L'Espagne a failli précipiter un troisième sélectionneur vers la sortie après l'avoir éliminé lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Belges ont été éliminés dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, battus 2-1 par l’Espagne vendredi au SoFi Stadium de Los Angeles.

Quelques heures après la rencontre, le site français « Foot Mercato » a publié un article affirmant que l’entraîneur Rudi Garcia pourrait quitter la sélection belge à l’issue de la Coupe du monde 2026, malgré l’atteinte des objectifs qui lui avaient été assignés.

Nommé en janvier 2025, il avait pour mission de conserver la Belgique en Ligue A de la Ligue des Nations et de l’emmener au moins en quarts de finale du Mondial.

Ces deux objectifs ayant été remplis, le site estime toutefois que son départ est probable, d’autant que son contrat expire officiellement à l’issue de la Coupe du monde et que la Fédération belge de football n’a, à ce jour, entrepris aucune démarche pour le renouveler.

Selon le média, le technicien ne serait d’ailleurs pas lui-même très motivé pour prolonger, ayant déjà connu des frictions avec le staff médical et certains joueurs durant son mandat.

En cas de départ, il deviendrait le troisième sélectionneur à quitter son poste après l’élimination par l’Espagne, après l’Argentin Marcelo Bielsa (Uruguay) et l’Espagnol Roberto Martínez (Portugal).