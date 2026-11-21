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Joan Laporta, président du FC Barcelone, a évoqué les contours du projet sportif du club et son avenir lors de sa visite à New York, aux États-Unis. Il a passé en revue les objectifs de l'équipe pour la saison en cours, sa position concernant l'entraîneur allemand Hansi Flick, ainsi que son regard sur plusieurs stars de l'effectif, à commencer par Lamine Yamal, sans oublier les plans du club sur le marché des transferts.

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Laporta s'est exprimé lors d'un entretien accordé à la chaîne « TUDN », relayé par le quotidien « Sport », en marge d'une visite consacrée à l'inauguration du troisième monument en hommage à la légende Johan Cruyff au Riverside Park de New York, ainsi qu'à des réunions à caractère stratégique.

Ligue des champions et Liga

Laporta s'est dit confiant dans la capacité de l'équipe à continuer de jouer les titres, assurant que l'objectif ne se limite pas à maintenir le niveau actuel, mais va au-delà, avec de nouvelles conquêtes en ligne de mire.

Le président du club a cité la Ligue des champions, un troisième titre consécutif en Liga et la Supercoupe d'Espagne parmi les principaux objectifs de la saison, l'équipe souhaitant également se battre avec force pour la Coupe du Roi.

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Laporta a salué le travail accompli par les anciens entraîneurs Ronald Koeman et Xavi Hernández durant les périodes difficiles traversées par le club, estimant que Hansi Flick a su bâtir sur ces acquis, lui qui a mené l'équipe à deux titres en Liga, à la Coupe du Roi et à la Supercoupe, en plus d'une demi-finale de Ligue des champions.

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Il a souligné que ces résultats avaient remis le Barça sur la bonne voie, sans pour autant signifier que les objectifs fixés par la direction étaient atteints.

Flick renforce la concurrence

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Il a salué le rôle de Flick dans la gestion du groupe, expliquant que le technicien allemand a réussi à ancrer l'idée que tous les joueurs constituent une pièce essentielle de l'équipe, y compris à travers les changements qu'il opère en cours de match.

Il a affirmé que la clarté des idées de Flick et sa manière de gérer les joueurs apportent de la stabilité au projet sportif, précisant qu'un troisième titre consécutif en Liga constituerait un exploit historique pour le club.

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Yamal, un talent exceptionnel

Le président barcelonais a vanté les qualités de Yamal, le décrivant comme un joueur créatif et exceptionnel, qui a fait preuve d'une maturité précoce malgré son jeune âge et possède de grandes aptitudes techniques pour faire la différence et s'entendre avec ses coéquipiers.

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Ces joueurs qui ont la confiance du président

Laporta a évoqué plusieurs joueurs du Barça, soulignant la nécessité d'aider Alejandro Balde à retrouver son enthousiasme et son niveau. Il a également salué les prestations de Gerard Martín et s'est montré optimiste quant au potentiel de Gabriel Jesus, estimant qu'il peut apporter un plus à l'équipe, non seulement par ses buts, mais aussi par ses déplacements et son exploitation des espaces.

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Il a par ailleurs indiqué que Brian Fariñas dispose d'une polyvalence tactique lui permettant d'évoluer à plusieurs postes.

Il a aussi décrit Fermín López comme un joueur doté d'une grande puissance physique et a salué Pedri, avant d'évoquer l'influence de Rodri sur ses coéquipiers, estimant que son expérience et sa crédibilité pourraient aider Marc Bernal à progresser et à gagner en expérience.

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Deco tranchera sur le mercato

Concernant le marché des transferts, Laporta n'a pas exclu que le dossier des recrues reste fermé jusqu'à l'été prochain, tout en laissant la décision finale au directeur sportif Deco. Il s'est dit satisfait du groupe actuel et confiant dans les éléments présents au sein de l'effectif.

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Il a précisé que tout mouvement futur serait soumis à l'évaluation de la direction sportive, le club souhaitant préserver la stabilité du projet et ne pas procéder à des changements sans besoin évident.

Le président du Barça a conclu en affichant son enthousiasme pour l'équipe actuelle, alors que la direction se fixe de grands objectifs pour la saison, au premier rang desquels la lutte pour la Ligue des champions et la quête d'un troisième titre consécutif en Liga.