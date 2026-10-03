Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, s'attelle à résoudre le problème de construction du jeu offensif dont souffre l'équipe depuis plusieurs saisons, en profitant de la trêve internationale pour réorganiser la répartition des rôles au sein du milieu de terrain, de manière à améliorer la relance depuis l'arrière et à faire face au pressing des adversaires.

Le site espagnol « Defensa Central » rapporte que Mourinho a désigné quatre joueurs pour assumer la responsabilité de la construction des attaques : Arda Güler, Bernardo Silva, Jude Bellingham et Federico Valverde, en se basant sur leurs qualités techniques et leurs capacités à maîtriser le ballon, estimant qu'ils sont les plus aptes à endosser cette mission, plutôt que de s'appuyer sur le Français Aurélien Tchouaméni.

Mourinho considère que Tchouaméni, malgré son importance au poste de sentinelle défensive, ne possède pas les caractéristiques requises pour gérer le ballon sous pression. Il préfère donc l'utiliser pour la récupération, pour contenir les attaques adverses et exploiter les espaces, tout en confiant la responsabilité de la construction du jeu à ses coéquipiers les plus à même d'assumer ce rôle.

Le plan de l'entraîneur portugais repose sur l'attribution à Valverde d'un rôle central dans le double pivot, avec le concours de Güler et de Bernardo Silva pour l'épauler dans les premières phases de construction des attaques, en décrochant vers des zones plus basses afin d'offrir de multiples options de passe et de limiter l'impact du pressing imposé par les adversaires.

En parallèle, Mourinho entend confier progressivement à Bellingham un rôle plus avancé, afin qu'il serve de trait d'union entre le milieu de terrain et l'attaque, tout en libérant des espaces pour ses coéquipiers et en offrant un joueur libre sur lequel s'appuyer face aux blocs défensifs, ce qui contribue à accélérer la circulation du ballon et à améliorer l'efficacité des mouvements collectifs.

La vision technique de Mourinho insiste sur la nécessité de ne pas laisser Valverde isolé lors de la construction des attaques, en particulier face aux équipes qui misent sur un pressing intense, car la réussite du dispositif exige un déplacement coordonné des milieux de terrain et la création d'angles de passe permettant de dépasser le pressing et de conserver le ballon.

Écarter Tchouaméni de la responsabilité de la construction du jeu ne signifie pas que son importance décline dans les plans de l'entraîneur, car Mourinho compte tirer parti de ses qualités défensives, en se concentrant sur ses points forts plutôt que de lui confier des rôles qui ne correspondent pas à ses caractéristiques, dans une orientation différente des rôles qui lui avaient été attribués lors de précédentes périodes sous la direction de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa.