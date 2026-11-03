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Mohamed Saeed
Traduit par

« Une tragédie. Je n’ai pas de mots » : Cristiano Ronaldo en tête des hommages à Jesus de Miguel après la mort de l’attaquant de Tenerife à la suite d’un choc sur le terrain

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Cristiano Ronaldo a pris la tête des hommages du monde du football après la mort tragique de l’attaquant du CD Tenerife Jesus de Miguel. Le joueur de 30 ans est décédé à la suite d’un incident dramatique survenu sur le terrain lors d’un match de deuxième division espagnole, suscitant une vague de tristesse dans le monde entier.

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Ronaldo présente ses condoléances à la famille De Miguel

La superstar d’Al-Nassr

a exprimé sa profonde tristesse après l’annonce bouleversante du décès de Jesus de Miguel. L’ancienne icône du Real Madrid et de Manchester United a publié un message émouvant sur son compte Instagram personnel, à l’adresse de ses millions d’abonnés. Ronaldo a partagé une photo de l’attaquant espagnol accompagnée d’une légende poignante, à l’image de la tristesse qui touche l’ensemble du monde du football. L’attaquant légendaire,

connu pour l’empreinte qu’il a laissée sur le football espagnol lors de son passage en Liga, s’est joint à de nombreuses autres personnalités pour rendre hommage à un confrère dont la vie a été tragiquement interrompue.

Le message de l’international portugais était bref, mais reflétait la gravité d’une situation qui a bouleversé le monde du sport. Sur les réseaux sociaux, Ronaldo a publié cet hommage : « Une tragédie. Pas de mots… Beaucoup de courage à la famille. Qu’il repose en paix. » Ce geste de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football a souligné l’ampleur de l’émotion suscitée par l’incident, survenu lors d’un match de deuxième division espagnole entre Tenerife et le FC Andorra.

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Un choc mortel bouleverse le football espagnol

Le drame s’est produit lundi soir, lors d’une rencontre disputée à l’Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. Jesus de Miguel a été victime d’un violent choc avec le gardien d’Andorra Jesus Owono alors que les deux joueurs se disputaient un ballon libre en fin de match. La collision a été violente et l’attaquant de 30 ans a immédiatement dû recevoir des soins sur la pelouse.

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Après le choc, De Miguel a été transporté à l’Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, à Santa Cruz. Le club avait d’abord laissé entrevoir un espoir en indiquant que le joueur était dans un état stable en unité de soins intensifs, mais son état s’est gravement détérioré dans la nuit. Le club des îles Canaries a finalement confirmé que l’attaquant était décédé mardi matin après avoir subi un arrêt cardiaque.

Tenerife publie un communiqué empreint d’émotion

Le CD Tenerife a officiellement confirmé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux, exprimant la profonde douleur ressentie par toutes les personnes liées au club. Son communiqué témoigne de la stupeur et de la tristesse qui entourent l’équipe : « Anéanti par le chagrin, la gorge nouée et peinant à croire que cela puisse être vrai, le CD Tenerife a le profond regret d’annoncer le décès tragique de de Miguel Alameda, survenu le mardi 3 novembre 2026 à 8 h. »

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Le club a également souligné la douleur causée par cette perte : « Aucun mot ne peut apporter de réconfort ; absolument rien ne peut apaiser cette immense peine. Nous sommes aux côtés de sa famille dévastée, de ses proches et de toute la communauté tinerfenista, qui pleure aujourd’hui cette perte cruelle. »

Après ce drame, la famille de l’attaquant décédé a demandé que sa vie privée soit respectée pendant son deuil. Le club a transmis un dernier message de sa part : « La famille de Jesus de Miguel tient à remercier chacun pour tous les messages de soutien reçus, tout en demandant sincèrement le plus grand respect de sa vie privée en ces moments terribles. Repose en paix. »

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »