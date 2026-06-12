Une touche d’Eredivisie dans le match de Coupe du monde Corée du Sud - République tchèque : le PSV et le Feyenoord sont représentés

Les joueurs de l’Eredivisie Hwang In-beom et Matej Kovár seront titulaires vendredi matin (4 h, heure néerlandaise) lors du match de Coupe du monde entre la Corée du Sud et la République tchèque. Michal Sadílek commencera, lui, sur le banc des remplaçants.

Chez les Sud-Coréens, tous les regards seront tournés vers la star Son Heung-min. L’attaquant du Los Angeles FC occupe le poste d’avant-centre dans le 3-4-2-1 du sélectionneur Hong Myung-bo.

En pointe, il est soutenu par deux milieux offensifs : Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) et Lee Jae-sung (FSV Mayence 05).

Au milieu de terrain, Hwang, joueur du Feyenoord, devra assurer le contrôle du jeu, épaulé par Paik Seung-ho (Birmingham City).

Chez les Tchèques, qui adoptent le même schéma, Patrik Schick est l’homme à surveiller. Pavel Sulc, auteur d’une excellente saison à l’Olympique lyonnais, et Lukáš Provod, élément du Slavia Prague, l’épaulent.

Dans le groupe A, le Mexique a déjà pris les devants en battant l’Afrique du Sud 2-0 grâce à Julián Quiñones et Raúl Jiménez.

Composition de la Corée du Sud : Kim Seung-gyu ; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk ; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seol ; Lee Kang-in, Lee Jae-sung ; Son Heung-min.

Composition de la République tchèque : Matej Kovár ; Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci ; Vladimír Coufal, Tomás Souček, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený ; Pavel Šulc, Lukáš Provod ; Patrik Schick.