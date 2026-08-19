Le Dr Becker a autrefois travaillé à la clinique neurologique du centre hospitalier universitaire de l’université Louis-et-Maximilien de Munich et est désormais à la tête du "Neurozentrum München Schwabing".

Madame le Dr Becker, quel a été votre premier diagnostic à distance lorsque vous avez vu les images de l’effondrement de Jamal Musiala lors du match amical contre le RB Leipzig samedi ?

Dr Regina Becker : Comme c’est arrivé de manière si brutale et qu’il s’est ensuite manifestement vite rétabli, j’ai immédiatement pensé, en tant que neurologue, à une crise d’épilepsie.

Après un deuxième malaise mardi contre le 1. FC Heidenheim, Musiala a confirmé ce soupçon. Dans une déclaration publique, il a évoqué des « absences temporaires de courte durée, dues à un dysfonctionnement neurologique » comme raison. Que se passe-t-il exactement ?

Dr Becker : L’épilepsie-absence prend naissance dans ce qu’on appelle le thalamus, le diencéphale, qui contrôle la conscience. Lorsqu’il y a un dysfonctionnement à ce niveau, on devient parfois soudainement incapable d’entrer en contact avec les autres. Le cerveau entre dans un état exceptionnel, les neurones se mettent à décharger de manière incontrôlée et la communication entre le thalamus et ce qu’on appelle le cortex cérébral, où nous percevons consciemment les choses, est interrompue. Le patient ne perçoit plus son environnement, fixe le vide ou tombe même, comme dans le cas de Musiala. Pour les personnes extérieures, le patient donne souvent l’impression d’être figé.

Comment le patient lui-même vit-il un tel épisode ?

Dr Becker : La plupart des patients ne se doutent de rien avant. Cela les saisit soudainement, ils n’ont aucune possibilité de réagir. Parfois, ils ne remarquent même pas la crise elle-même. Ensuite, ils reprennent simplement le cours de leurs actes comme si de rien n’était.

Si cela survient si soudainement, il pourrait donc arriver que Musiala s’apprête à tirer un penalty et qu’il s’effondre simplement pendant sa course d’élan ?

Dr Becker : Oui, c’est envisageable.

Lors de ses deux malaises jusque-là en plein match, Musiala a à chaque fois été immédiatement remplacé. Est-ce absolument nécessaire d’un point de vue médical ?

Dr Becker : En soi, le patient n’a pas de problème au niveau du système cardiovasculaire, les organes fonctionnent normalement. Néanmoins, dans le sport professionnel, pour des raisons de responsabilité et de devoir de protection, il n’est pas possible de continuer à jouer. En particulier, des facteurs comme la chaleur et l’hyperventilation pourraient déclencher d’autres crises, même s’il retrouve rapidement la forme après une crise.

« Il existe des médicaments prometteurs contre l’épilepsie-absence »

Musiala a 23 ans, et jusqu’ici ces problèmes n’étaient pas connus. D’où viennent-ils soudainement ?

Dr Becker : Normalement, cette forme d’épilepsie apparaît entre l’âge de quatre et dix ans. Il existe cependant aussi des formes, comme l’épilepsie-absence juvénile, où la maladie ne survient que plus tard. À 23 ans, c’est en tout cas tard pour un diagnostic. Mais nous ne savons évidemment pas si cela lui était déjà arrivé auparavant, si cela s’est simplement accentué maintenant et si cela s’est produit pour la première fois dans l’espace public.

À quoi pourrait être due une soudaine multiplication des crises ?

Dr Becker : À supposer qu’il existe une prédisposition génétique, des facteurs environnementaux comme des températures élevées, la déshydratation ou le stress peuvent contribuer à une augmentation de la fréquence des crises, voire au déclenchement d’une toute première crise.

Musiala a subi une fracture du péroné il y a environ un an. Cette blessure très grave à une tout autre partie du corps a-t-elle pu jouer un rôle ?

Dr Becker : Non, cela n’a rien à voir.

Lui-même écrit dans sa déclaration que sa maladie est « facile à traiter ». Est-ce vrai ?

Dr Becker : Oui, il existe des médicaments très prometteurs contre l’épilepsie-absence. La plupart des patients deviennent ainsi totalement exempts de crises.

Comment le traitement se déroule-t-il exactement ?

Dr Becker : Les patients reçoivent ce qu’on appelle des médicaments suppressifs de crise, qui empêchent la décharge incontrôlée des neurones et sont censés supprimer les crises d’épilepsie. Les médicaments sont pris quotidiennement à titre prophylactique et atteignent en deux à trois semaines la concentration nécessaire dans le sang. Pendant cette période, des contrôles réguliers sont effectués afin de voir comment cette concentration évolue et s’il faut adapter la dose. Une fois cette concentration atteinte, il existe normalement une protection suffisante contre de nouvelles crises.

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Avec quoi Jamal Musiala est-il traité ? « Le traitement de référence est l’éthosuximide »

Combien de temps les médicaments doivent-ils être pris ?

Dr Becker : Même si les médicaments permettent d’être exempt de crises au bout de peu de temps, ils sont pris pendant plusieurs mois ou années. Chez les enfants qui souffrent de cette forme d’épilepsie, il existe une chance qu’ils ne fassent plus de crise à l’âge adulte, même sans médicaments. Si la maladie apparaît plus tard, un traitement à vie peut être nécessaire. On ne peut donc pas répondre à cette question de manière générale, cela varie selon les individus.

Les médicaments ont-ils des effets secondaires ?

Dr Becker : Le traitement de référence est l’éthosuximide. C’est en principe un médicament très bien toléré, mais il peut provoquer des maux de tête et de la fatigue. L’acide valproïque, lui aussi très efficace, peut avoir des effets secondaires plus marqués comme une prise de poids, une chute de cheveux ou de la somnolence. Il faut déterminer au cas par cas quel médicament convient le mieux. La plupart des patients tolèrent bien les deux médicaments.

Y a-t-il quoi que ce soit, à court ou à long terme, qui s’oppose à ce que Musiala poursuive sa carrière professionnelle ?

Dr Becker : Non, avec cette forme d’épilepsie, je ne m’inquiète pas pour la suite de sa carrière. Mais dans la phase d’ajustement du traitement qui va probablement commencer maintenant, il devra lever un peu le pied afin de laisser à son corps le temps de s’adapter.

Ces dernières années, Musiala a régulièrement suivi des entraînements de neuro-athlétisme et en a publiquement vanté les mérites. Se pourrait-il qu’il ait été au courant de ses problèmes et qu’il ait voulu les compenser de cette façon ?

Dr Becker : Je peux tout à fait imaginer qu’il ait reçu le diagnostic il y a déjà quelque temps et qu’il ait essayé de compenser cela avec un entraînement de neuro-athlétisme. Mais lorsqu’il y a une multiplication des crises, ce n’est pas une mesure prophylactique efficace.