La ville américaine de Houston se prépare avec prudence à l’arrivée de la première tempête tropicale de la saison, prévue mercredi, jour de la rencontre très attendue entre le Portugal et la République démocratique du Congo dans le cadre de la Coupe du monde.

Les services météorologiques ont déjà diffusé leurs premières alertes officielles : la saison des ouragans pourrait s’ouvrir dès mercredi sur une partie de la côte du golfe du Mexique, précisément à l’heure du coup d’envoi (midi, heure locale à Houston). Le Centre national des ouragans a déjà classé la perturbation de ce mardi comme un « ouragan tropical potentiel ».

Selon le journal français L’Équipe, la dépression devrait remonter lentement le long du littoral dans la nuit de mardi à mercredi avant de s’enfoncer dans les terres. Dans un communiqué, les experts du Centre national des ouragans ont déclaré : « Les habitants du sud et de l’est du Texas doivent se préparer à de violentes pluies dans les prochains jours, susceptibles de provoquer des crues soudaines et importantes, dangereuses pour les vies humaines, ainsi que des inondations en zone urbaine et sur les berges des rivières. »

Houston figure parmi les secteurs où le risque d’inondation est évalué à 3 sur 4, ce qui suscite des interrogations sur l’impact de ces conditions climatiques extrêmes sur le bon déroulement de la rencontre.