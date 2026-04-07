Une suspension mystérieuse du championnat marocain… et le spectre d'une saison inachevée plane à l'horizon

La confusion continue de régner au sein du championnat marocain, dans un contexte qui reflète le désarroi administratif qui caractérise la gestion de la compétition cette saison, les clubs se retrouvant confrontés à une suspension effective des matchs, sans aucune annonce officielle de la part de la Ligue marocaine expliquant les raisons de cette décision ni sa durée.

Le journal marocain « Al-Batal» a révélé que cette suspension inattendue intervient alors que le calendrier de la seizième journée n'a pas encore été fixé, ce qui soulève de nombreuses questions quant à la gestion du reste de la saison.

Cette incertitude s'accentue d'autant plus qu'un certain nombre de clubs marocains s'apprêtent à disputer des rencontres décisives en demi-finales de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la Confédération africaine, ce qui rend difficile de trouver un créneau horaire approprié pour organiser les matchs de championnat pour le moment.

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Pour compliquer encore davantage la situation, certains clubs campent sur leur position et refusent le lancement de la phase retour avant que tous les matchs reportés ne soient rattrapés, ce qui place la Ligue dans un véritable dilemme entre la nécessité de respecter le principe d'égalité des chances et la pression croissante du calendrier.

Le journal a indiqué que la reprise normale des compétitions semble reportée à après la fin des compétitions continentales, ce qui laisse présager une prolongation de la suspension actuelle et le report de la fin du calendrier à des dates ultérieures, en l'absence d'une vision claire à ce jour concernant le calendrier des matchs de la phase retour.

La crise s'aggrave encore davantage avec l'absence persistante de programmation des matchs reportés de la douzième journée, ce qui complique considérablement les calculs et place la Ligue marocaine face à un défi complexe pour réorganiser le calendrier et garantir la fin de la saison dans des délais raisonnables, surtout à l'approche de la Coupe du monde 2026.

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