Selon la presse, le Real Madrid s’est renseigné sur l’une des anciennes stars d’Al-Nassr, en vue d’un recrutement lors du mercato estival en cours.

Ces derniers jours, Al-Nassr a officialisé le départ du milieu croate Marcelo Brozović, la direction ayant décidé de ne pas prolonger son contrat. Son aventure avec le club saoudien prend donc fin, et il se retrouve libre de tout engagement, disponible pour tout club sans indemnité de transfert.

Selon le journaliste spécialisé Sasha Tavoleri, un émissaire du Real Madrid a contacté ces derniers jours l’agent du joueur pour s’informer sur sa situation et connaître son intérêt à rejoindre le club merengue la saison prochaine.

Selon Tavoleri, ces premiers contacts ne constituent pas encore des négociations officielles, mais s’inscrivent dans une phase de collecte d’informations et d’évaluation des options au poste de milieu de terrain.

Selon lui, l’idée de recruter Brozović séduit au sein du Real Madrid, en raison de l’expérience européenne du joueur, forgée lors de ses années couronnées de succès à l’Inter Milan avant son départ pour l’Arabie saoudite.

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Le club espagnol envisagerait de lui proposer un contrat d’une saison, profitant de son statut de joueur libre pour obtenir rapidement une solution technique sans indemnité de transfert.

Selon le journaliste, réputé pour sa fiabilité, le Croate aurait même les faveurs du nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho.

Cette perspective surprend, car la tendance générale en Europe est plutôt de rajeunir les effectifs, alors que Brozović fêtera ses 33 ans cette année.