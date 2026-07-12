Le club d’Al-Ittihad explore de nouvelles pistes sur le marché des transferts estivaux pour renforcer son milieu de terrain avec un joueur expérimenté sur la scène internationale et capable de faire la différence, conformément à la stratégie de la direction visant à optimiser l’effectif avant le coup d’envoi de la saison prochaine.

Selon des sources turques, le club saoudien place l’une des plus grandes stars du football marocain en tête de ses priorités, tandis que l’issue des négociations entre les parties concernées est attendue avec impatience.

Selon la chaîne turque « lue », le club saoudien s’apprête à déposer une offre officielle auprès de Fenerbahçe pour recruter le milieu de terrain marocain Sofiane Amrabat.

Selon la chaîne, l’offre s’élèverait à 20 millions d’euros, preuve de la détermination des dirigeants saoudiens à finaliser l’opération durant le mercato estival.

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Selon certaines sources, le transfert d’Amrabat vers la Saudi Pro League ne pourra se concrétiser que si Fenerbaçhe et le joueur acceptent l’offre saoudienne, les discussions en étant encore à leurs débuts.

Amrabat figure parmi les meilleurs milieux de terrain marocains de ces dernières années ; il s’est notamment distingué avec l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2022, avant de poursuivre sa carrière en Europe.

Si le transfert se concrétise, l’Al-Ittihad s’adjoindra un milieu de terrain expérimenté, capable de répondre aux exigences d’une saison compétitive sur les plans national et continental.