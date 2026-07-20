Paolo Maldini, le nouveau directeur technique de la Fédération italienne, déploie tous les moyens nécessaires pour recruter Pep Guardiola au poste de sélectionneur, en vue de l’Euro 2028 qui se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande. Cette démarche pourrait permettre aux « Azzurri » de retrouver le cercle des grandes nations après plusieurs années d’un certain déclin.

Selon un reportage de « Sky Italia », une rencontre a eu lieu à Barcelone le week-end dernier entre la légende du Milan AC et l’entraîneur espagnol, toujours sans club après son départ de Manchester City en fin de saison dernière, en présence de Leonardo, membre du staff technique de la Nazionale.

Ce premier contact vise à officialiser la nomination de l’entraîneur catalan, qui a récemment affirmé mener une vie tranquille depuis son départ de Manchester City, tout en reconnaissant une affection particulière pour l’Italie, où il a joué avec Brescia et la Roma au début des années 2000.

Guardiola apparaît comme le grand favori pour prendre les rênes de la Nazionale, devançant des prétendants comme Roberto Mancini et Andrea Pirlo. La Fédération italienne espère ainsi confier les commandes à un technicien capable de redorer le blason d’une équipe longtemps marginalisée et absente de la Coupe du monde 2026 pour la troisième fois consécutive.

Nommé récemment à la direction technique de la Fédération italienne, Maldini entend reconstruire la Nazionale et la préparer pour les échéances majeures à venir.