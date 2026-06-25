Une surprise retentissante : l'Équateur bat l'Allemagne et se qualifie pour les 32es de finale de la Coupe du monde

L'Équateur s'est brillamment qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Jeudi à New York, la sélection sud-américaine a créé la surprise en battant l'Allemagne 2-1 et en terminant à la troisième place du groupe E. Avec quatre points au compteur, elle est certaine de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et donc de rallier le tour suivant.

Déjà assurée de terminer en tête du groupe au coup d’envoi, l’Allemagne concède donc sa première défaite. Avec un seul point avant la rencontre, l’Équateur conservait un mince espoir de qualification, à condition de s’imposer.

L’espoir a pourtant failli s’éteindre aussitôt : dès la 2^e minute, Leroy Sané ouvrait le score d’une frappe placée dans le coin inférieur. L’Allemagne n’avait pas à se plaindre, le but ayant été précédé d’un pied levé trop haut d’Aleksandar Pavlovic, mais le VAR n’est pas intervenu.

Les Équatoriens ont toutefois réagi immédiatement : Nilson Angulo a battu Manuel Neuer d’une frappe lointaine légèrement courbée (1-1).

Dominateur en début de rencontre, le champion du monde en titre a peu à peu cédé le ballon à son adversaire, sans pour autant concéder d’occasions majeures.

Dès la reprise, l’Allemagne a de nouveau pris un bon départ, puisqu’elle a obtenu un penalty en moins d’une minute suite à une faute sur Kai Havertz. Juste avant cela, Sané s’était toutefois également rendu coupable d’une faute, ce qui a entraîné l’annulation du penalty après intervention du VAR.

Comme en première période, les Sud-Américains ont ensuite dominé. Neuer a repoussé une tentative d’Enner Valencia et Gonzalo Plata a vu son tir passer tout près du poteau après un malentendu entre Jonathan Tah et le gardien allemand.

À un quart d’heure de la fin, Plata a repris de la tête un corner et a marqué (2-1). L’Équateur a ensuite dû lutter jusqu’au bout, mais il a tenu bon pour décrocher la victoire.

L’Allemagne, fidèle aux pronostics, termine en tête du groupe. La Côte d’Ivoire, victorieuse de Curaçao, prend la deuxième place et l’Équateur la troisième. L’adversaire des Équatoriens en huitièmes de finale n’est pas encore connu.