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Une surprise pour Al-Nasr : Roberto Martínez a tranché concernant son avenir avec le Portugal avant la Coupe du monde

R. Martinez
Portugal vs République Démocratique du Congo
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Congo-Kinshasa
É.-U.
Arabie saoudite

L’entraîneur espagnol entame demain, mercredi, son parcours avec le « Brésil de l’Europe » en Coupe du monde.

L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, a déjà tranché la question de son avenir à la tête du « Brésil de l’Europe » après la Coupe du monde 2026, et ce avant même que son équipe ne dispute son premier match dans la compétition.

Les coéquipiers de la star portugaise Cristiano Ronaldo entameront leur parcours mondialiste mercredi, à l’occasion de leur entrée en lice face à la République démocratique du Congo pour la première journée du groupe 11.

À moins de 24 heures du coup d’envoi, la radio britannique « TalkSport » a confirmé que Roberto Martínez avait déjà décidé de quitter son poste de sélectionneur de la sélection portugaise dès la fin de la Coupe du monde 2026.

Selon la station, sa décision est définitive et ne sera pas influencée par les performances des Lusitaniens, qu’ils brillent ou non au Qatar.

Cette décision intervient alors que son nom est évoqué pour prendre les commandes du club d’Al-Nassr la saison prochaine, en remplacement de Jorge Jesus.

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Selon la même source, plusieurs scénarios sont à l’étude : un retour en Premier League, un autre championnat européen de premier plan ou même la prise en charge d’une nouvelle sélection.

Nommé en janvier 2023 pour succéder à Fernando Santos, limogé après l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc, il a ensuite mené les Portugais à la victoire dans la Ligue des nations 2023, avant une élimination en quarts de finale de l’Euro 2024.

Malgré une élimination en quarts de finale de l’Euro 2024, le technicien a mené les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vers un second sacre en Ligue des nations, prévu en 2025.

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