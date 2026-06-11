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Mexico v Poland: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Une surprise est à signaler dans le onze de départ du Mexique pour son match face à l’Afrique du Sud

Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
G. Ochoa
Mexique
Afrique du Sud

Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique, a annoncé le onze de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Afrique du Sud, ce jeudi soir au stade de Mexico.

Le technicien a choisi de laisser le légendaire gardien Ochoa, 40 ans, sur le banc des remplaçants.

Voici le onze mexicain aligné :

Gardien : Raúl Rangel

Défense : Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo

Coupe du monde
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE
Afrique du Sud crest
Afrique du Sud
RSA
Coupe du monde
Mexico crest
Mexico
MEX
République de Corée crest
République de Corée
CDS

Milieu de terrain : Vidalgo, Éric Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado

Attaque : Raúl Jiménez, Kenyonis

Quant à l’Afrique du Sud, son onze de départ était le suivant :

Gardien : Ronen Williams

Défense : Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mudao

Milieu de terrain : Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams

Attaque : Rainers, Foster

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