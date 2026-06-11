Une surprise est à signaler dans le onze de départ du Mexique pour son match face à l’Afrique du Sud

Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique, a annoncé le onze de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Afrique du Sud, ce jeudi soir au stade de Mexico.
Le technicien a choisi de laisser le légendaire gardien Ochoa, 40 ans, sur le banc des remplaçants.
Voici le onze mexicain aligné :
Gardien : Raúl Rangel
Défense : Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo
Milieu de terrain : Vidalgo, Éric Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado
Attaque : Raúl Jiménez, Kenyonis
Quant à l’Afrique du Sud, son onze de départ était le suivant :
Gardien : Ronen Williams
Défense : Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mudao
Milieu de terrain : Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams
Attaque : Rainers, Foster