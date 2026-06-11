Une surprise est à signaler dans le onze de départ du Mexique pour son match face à l’Afrique du Sud

Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique, a annoncé le onze de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l’Afrique du Sud, ce jeudi soir au stade de Mexico.

Le technicien a choisi de laisser le légendaire gardien Ochoa, 40 ans, sur le banc des remplaçants.

Voici le onze mexicain aligné :

Gardien : Raúl Rangel

Défense : Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo

Milieu de terrain : Vidalgo, Éric Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado

Attaque : Raúl Jiménez, Kenyonis

Quant à l’Afrique du Sud, son onze de départ était le suivant :

Gardien : Ronen Williams

Défense : Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mudao

Milieu de terrain : Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams

Attaque : Rainers, Foster