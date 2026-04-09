La star anglaise Ivan Toney, attaquant de l’Al-Ahli de Djeddah, encourt une suspension prolongée après des propos particulièrement virulents à l’encontre de l’arbitre de la rencontre face à Al-Fayha, disputée mercredi lors de la 29^e journée du championnat professionnel Roshen.

La rencontre, marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées, a vu l’officiel refuser deux penalties à l’AEK, déclenchant la colère des joueurs et du staff technique dirigé par l’Allemand Matthias Jaissle.

Selon l’attaquant, l’homme en noir aurait même suggéré au club de se concentrer sur la Coupe d’Asie et d’« oublier » le championnat, une sortie médiatique qui a immédiatement déclenché une vive polémique et pourrait lui valoir une lourde sanction financière et sportive. Cette nouvelle crise met en lumière la tension qui entoure la fin de saison du club de Jeddah, déjà éliminé de la Coupe de la Coupe et de la Super Coupe d’Arabie Saoudite, et met sous pression l’encadrement technique, qui doit désormais gérer l’après-Tony tout en préservant les chances de qualification pour les compétitions asiatiques. Lire aussi : Vidéo – Une victoire 6-0 du Hilal provoque la colère de Walid Al-Fargeh contre Al-Nassr

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Interrogé à ce sujet, le conseiller juridique Salman Al-Ramali a estimé dans des déclarations relayées par le quotidien saoudien « Okaz » que « les propos de Tony remettent en cause l’impartialité de l’arbitrage et portent atteinte à la Ligue saoudienne ».

Il a ajouté : « Le règlement disciplinaire et éthique de la Fédération saoudienne de football, et plus précisément l'article (5/50), prévoit des sanctions pour de tels cas, notamment une suspension ne dépassant pas un an et une amende pouvant atteindre 300 000 riyals. »

Enfin, Al-Ramali a précisé que l’ailier brésilien Wenderson Galeno, déjà averti pour des publications critiques sur ses réseaux officiels, encourt à son tour une suspension pour avoir manifesté son mécontentement.