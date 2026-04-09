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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Une surprise de taille : selon les dernières informations, l’attaquant Ivan Toney pourrait écoper d’une suspension d’un an. Cette décision, si elle est confirmée, représenterait un coup dur pour son club et bouleverserait les plans de nombreux entraîneurs. Pour l’instant, les détails précis de l’affaire ne sont pas encore connus, mais la simple évocation d’une telle sanction a suffi à créer un véritable séisme dans le monde du football. Les supporters, les observateurs et même les parieurs suivent la situation avec attention, conscients que douze mois sans leur avant-centre pourraient modifier l’équilibre de la saison. Restez à l’écoute : notre rédaction continue de suivre ce dossier brûlant et vous tiendra informés dès qu’une nouvelle information sera officialisée

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

Selon les dernières informations, une sanction sévère attend la star anglaise. Le joueur, dont le nom n’a pas encore été révélé, pourrait être suspendu plusieurs matchs et se voir infliger une amende salée. Cette décision fait suite à un incident survenu lors de la dernière rencontre de son équipe, incident qui a choqué les observateurs et provoqué l’indignation des supporters. La Fédération, déterminée à préserver l’intégrité du championnat, a ouvert une enquête et devrait rendre sa décision dans les prochaines heures. D’après les experts, une telle sanction, si elle est confirmée, marquerait un tournant majeur dans la carrière du joueur et pourrait même influencer le classement final de son club. Restez connectés pour suivre l’évolution de cette affaire qui fait déjà beaucoup parler.

La star anglaise Ivan Toney, attaquant de l’Al-Ahli de Djeddah, encourt une suspension prolongée après des propos particulièrement virulents à l’encontre de l’arbitre de la rencontre face à Al-Fayha, disputée mercredi lors de la 29^e journée du championnat professionnel Roshen.

La rencontre, marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées, a vu l’officiel refuser deux penalties à l’AEK, déclenchant la colère des joueurs et du staff technique dirigé par l’Allemand Matthias Jaissle.

Selon l’attaquant, l’homme en noir aurait même suggéré au club de se concentrer sur la Coupe d’Asie et d’« oublier » le championnat, une sortie médiatique qui a immédiatement déclenché une vive polémique et pourrait lui valoir une lourde sanction financière et sportive. Cette nouvelle crise met en lumière la tension qui entoure la fin de saison du club de Jeddah, déjà éliminé de la Coupe de la Coupe et de la Super Coupe d’Arabie Saoudite, et met sous pression l’encadrement technique, qui doit désormais gérer l’après-Tony tout en préservant les chances de qualification pour les compétitions asiatiques. Lire aussi : Vidéo – Une victoire 6-0 du Hilal provoque la colère de Walid Al-Fargeh contre Al-Nassr

Lire aussi : Vidéo – La victoire six buts à zéro d’Al-Hilal provoque le revirement de Walid Al-Faraj contre Al-Nassr.

Interrogé à ce sujet, le conseiller juridique Salman Al-Ramali a estimé dans des déclarations relayées par le quotidien saoudien « Okaz » que « les propos de Tony remettent en cause l’impartialité de l’arbitrage et portent atteinte à la Ligue saoudienne ».

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Il a ajouté : « Le règlement disciplinaire et éthique de la Fédération saoudienne de football, et plus précisément l'article (5/50), prévoit des sanctions pour de tels cas, notamment une suspension ne dépassant pas un an et une amende pouvant atteindre 300 000 riyals. »

Enfin, Al-Ramali a précisé que l’ailier brésilien Wenderson Galeno, déjà averti pour des publications critiques sur ses réseaux officiels, encourt à son tour une suspension pour avoir manifesté son mécontentement.

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