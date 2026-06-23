Bien qu’il ait quitté Anfield à l’issue de la saison dernière, Liverpool a tenu à saluer l’exploit historique de Mohamed Salah lors de la Coupe du monde 2026.

Un hommage inattendu publié sur le compte officiel du club anglais a remis au premier plan la relation entre le « roi égyptien » et les supporters des Reds, alimentant les spéculations sur un avenir qui n’est pas encore définitivement clos.

Le club a rendu un hommage appuyé à son ancien attaquant après la victoire historique de l’Égypte sur la Nouvelle-Zélande (3-1) à Vancouver, lors de la Coupe du monde 2026.

À 34 ans, l’attaquant a livré une performance de haut vol face à la Nouvelle-Zélande à Vancouver (Canada), transformant le retard de 0-1 en une victoire historique 3-1. Il a d’abord inscrit le but du avantage, puis offert le troisième sur un corner parfaitement tiré, rappelant que l’âge n’est qu’un chiffre pour ceux qui brillent sur la grande scène.

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Il a été le grand artisan de la seconde période, portant son équipe à bout de bras et lui permettant d’écrire une nouvelle page de son histoire mondiale.

Après la rencontre, le capitaine des Pharaons a partagé sur Instagram une photo de sa célébration, et le compte officiel des Reds lui a adressé un message de félicitations personnalisé. Le club a salué l’exploit historique de Salah avec la sélection nationale, rappelant que le lien entre les deux parties demeure vivant malgré son départ et qu’Anfield lui réserve toujours une place de choix.

La surprise ne s’est pas arrêtée là : l’ancienne star anglaise Michael Owen a déclenché une vive polémique en déclarant que le retour de Salah à Liverpool « n’était pas impossible ».

Selon l’ancien international, tout changement futur dans le staff technique pourrait rouvrir le dossier de la star égyptienne, d’autant que l’avenir de l’attaque des Reds reste incertain après le départ de l’un de leurs meilleurs buteurs de la dernière décennie.

Cet hommage inattendu et les propos d’Owen ont propulsé Salah à nouveau sur le devant de la scène à Merseyside. Alors qu’il écrit l’histoire avec l’Égypte en Coupe du monde, l’épopée du « Roi égyptien » à Anfield semble loin d’être terminée.