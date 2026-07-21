Selon le journal BILD, Michael Olise ne verserait pas de pension alimentaire pour sa « fille cachée ». Le média allemand affirme qu’il a eu un enfant avec une citoyenne allemande, mais qu’il n’entretient quasiment aucun contact avec l’enfant. Les échanges entre les deux parties s’effectuent désormais exclusivement par l’intermédiaire de leurs avocats.

L’attaquant du Bayern Munich est au cœur d’un contentieux concernant la pension alimentaire due à sa fille, fruit de sa relation de près de deux ans avec Fatima Zaunbrecher. Peu après leur rupture, cette dernière a découvert qu’elle était enceinte.

Selon BILD, le joueur aurait effectué un test de paternité et reconnu l’enfant, mais ne l’aurait toujours pas rencontrée, bien qu’elle ait vingt mois.

Zaunbrecher assure au journal allemand qu’aucun versement n’a été effectué à ce jour. Le contentieux judiciaire se prolonge ainsi depuis près de deux ans. Dans un premier temps, l’attaquant aurait proposé une pension alimentaire de 836 euros par mois, avant que le montant ne soit porté à 2 000 euros. Selon elle, elle n’a toutefois encore rien reçu.

L’entourage du Français refuse de commenter le fond du dossier, invoquant le principe de non-ingérence dans les affaires privées. Selon des sources proches du joueur, Olise aurait proposé dès l’origine de soutenir son ex-compagne et sa fille, et il resterait ouvert à une résolution à l’amiable.

Selon ces mêmes sources, il n’a jamais refusé de payer une pension alimentaire. Il aurait même proposé un montant supérieur aux normes allemandes habituelles en matière de pension alimentaire. Olise aurait par ailleurs tenté de virer l’argent, mais n’aurait reçu aucune réponse de la part de Zaunbrecher. Elle conteste cette version et affirme que c’est son avocat de l’époque qui a justement envoyé une demande de virement de 2 000 euros.

Les deux camps s’accordent toutefois sur un point : par l’intermédiaire d’un juge français, Mme Zaunbrecher a réclamé 60 000 euros mensuels de pension alimentaire. « Mon avocat de l’époque avait calculé que ce montant serait approprié compte tenu du salaire d’Olise », explique-t-elle. Elle est désormais assistée par un avocat allemand spécialisé en droit de la famille.

Selon lui, avec un revenu annuel estimé à quatorze millions d’euros, il n’existe pas de plafond fixe pour la pension alimentaire. Son montant dépend du niveau de vie et des besoins de l’enfant. Zaunbrecher affirme quant à elle vivre avec sa fille chez sa mère, dans un studio, et appelle Olise à assumer ses responsabilités.