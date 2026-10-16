Naples se rend sur le terrain de Venise, demain samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Italie, diffusé sur stc tv.

Naples compte 8 points et occupe la huitième place du classement du Calcio, tandis que Venise ferme la marche sans le moindre point.

Le réseau de statistiques Opta rapporte que Naples est resté invaincu lors de 14 de ses 16 confrontations face à Venise en Serie A, avec 7 victoires et 7 matches nuls.

Naples a également évité la défaite lors de ses 10 dernières rencontres contre Venise, avec 6 victoires et 4 matches nuls.

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La dernière victoire de Venise face à Naples en première division remonte au 8 mars 1942, lorsqu'il s'était imposé 4-1 au stade Penzo.

Venise n'a par ailleurs pas réussi à marquer le moindre but lors de ses 7 derniers matches contre Naples en Serie A.

Naples ne possède pas de série plus longue de matches consécutifs sans encaisser de but en première division, à l'exception de celle réalisée face à Avellino, puisqu'il avait gardé sa cage inviolée lors de 8 rencontres de suite contre cet adversaire.

Venise a perdu l'ensemble de ses six premiers matches de Serie A cette saison, ce qui ne lui était arrivé qu'une seule fois auparavant, lors de la saison 1949-1950.

À ce jour, seules 3 équipes ont perdu l'ensemble de leurs sept premiers matches sur une même saison de première division dans l'histoire de la compétition : Benevento lors de la saison 2017-2018, Legnano lors de la saison 1951-1952 et Venise lors de la saison 1949-1950.

Naples n'a récolté qu'un seul point lors de ses deux derniers déplacements en championnat, après une défaite face à l'Inter et un match nul contre la Fiorentina.

La dernière fois que Naples a disputé au moins 3 matches consécutifs à l'extérieur en Serie A sans décrocher la moindre victoire remonte à la période allant de février à avril 2025, avec 4 matches nuls et une défaite, parmi lesquels un match nul sans but face à Venise.

Naples s'est imposé lors de ses 7 derniers matches face à des équipes tout juste promues en Serie A, inscrivant 18 buts pour seulement deux encaissés. Le club a également gardé sa cage inviolée lors de 8 de ses 9 derniers matches de ce type, dont ses cinq dernières rencontres consécutives.

Venise a reçu le plus grand nombre de cartons jaunes en Serie A cette saison, avec 18 cartons. L'équipe affiche également le ratio le plus faible entre fautes commises et cartons jaunes, ses joueurs recevant en moyenne un carton jaune pour 3,6 fautes commises.

Après avoir inscrit deux buts face à Frosinone, Kevin De Bruyne pourrait marquer lors de deux matches consécutifs en championnat pour la première fois depuis 4 ans, et plus précisément depuis octobre 2022, quand il avait trouvé le chemin des filets lors de deux rencontres de suite en Premier League avec Manchester City, contre Brighton et Leicester City.

Le joueur belge a participé à 7 buts, avec 5 réalisations et deux passes décisives, en dix matches disputés avec son club et sa sélection nationale toutes compétitions confondues depuis le début du mois d'août.