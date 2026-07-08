Une statistique surprenante : trois gardiens de but ont réalisé plus de dribbles que Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde

Trois gardiens de but de la Coupe du monde 2026 ont réalisé plus de dribbles que Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal, durant toute la compétition.

Le Portugal a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 1-0 par l’Espagne dans les derniers instants de la rencontre, lundi soir.

Selon le site « Whoscored », l’attaquant portugais n’a réussi aucun dribble réussi au cours des cinq matchs qu’il a disputés.

Selon la même source, trois gardiens de but ont réalisé davantage de dribbles réussis que la star portugaise : Alireza Beiranvand (Iran, 3 dribbles), Alisson Becker (Brésil, 1 dribble) et Fozinha (Cap-Vert, 1 dribble).

L’Iran a été éliminé dès la phase de groupes, tandis que le Brésil a chuté en huitièmes de finale contre la Norvège, et que le Cap-Vert a été sorti en seizièmes par l’Argentine.

Rappelons toutefois que Ronaldo a inscrit trois buts durant ce Mondial, dont deux face à l’Ouzbékistan et un contre la Croatie.







