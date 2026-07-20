Une statistique surprenante concernant Messi en finale de la Coupe du monde : cela ne s'est produit que deux fois en 31 matchs

Une statistique édifiante illustre la mainmise de l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, hier dimanche : Lionel Messi, le capitaine argentin, n’a pas réussi à toucher le ballon une seule fois dans la surface adverse durant la rencontre, conclue par une victoire 1-0 des « Matadors » 1-0 après prolongation, preuve irréfutable de la stratégie purement défensive que l’Argentine a été contrainte d’adopter face à la pression étouffante des Espagnols.

Selon la société de statistiques sportives « Opta », il s’agit seulement de la deuxième fois que cela arrive à Messi en 31 matchs disputés en phase finale de Coupe du monde ; la première occurrence remontait à la demi-finale de 2014 contre les Pays-Bas, où aucune des deux équipes n’avait réussi à percer la défense adverse, avant que l’Argentine ne se qualifie aux tirs au but (0-0, 4-2 tab).

Cette statistique atteste de la domination absolue de l’Espagne en finale, les Argentins ayant été cantonnés à un rôle défensif sans jamais se montrer réellement dangereux devant les cages de « La Roja ». tandis que la sélection espagnole a dominé le jeu et imposé son rythme aux « Albicelestes ».

À 39 ans, Messi n’a pas réussi à imposer son impact offensif, ne pénétrant pas une seule fois dans la surface de réparation espagnole, une rareté pour la star habituée à faire la différence dans les grands rendez-vous.