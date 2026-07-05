Une statistique qui fait froid dans le dos aux coéquipiers de Vinícius… La Norvège, la bête noire du Brésil

Ce dimanche soir, tous les regards seront tournés vers le MetLife Stadium de New York, où le Brésil affronte la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Sur le papier, la rencontre s’annonce déséquilibrée entre une sélection représentant un pays de 212 millions d’habitants, quintuple championne du monde, contre une sélection d’un pays de seulement 5,5 millions d’habitants, de retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence.

Pourtant, malgré cet écart abyssal sur le papier, la Seleção aborde la rencontre avec une forme de complexe : la Norvège est en effet la seule nation que le Brésil n’a jamais battue en match officiel, d’après les données de la chaîne française RMC.

Lire aussi

Le Maroc égale à lui seul l’ensemble des équipes africaines dans les qualifications pour la Coupe du monde !

Ibrahim Hassan : « On ne voit pas Messi… mais on en a 26 comme lui dans la sélection égyptienne »

Le journaliste norvégien Stefan Starnarsen, de VG, l’affirme : « Nous le proclamons haut et fort ! Nous sommes le seul pays au monde à n’avoir jamais été battu par le Brésil. Nous sommes très fiers de cette statistique. »

Il a ajouté en riant : « La rencontre de 1998, lorsque la Norvège a battu le Brésil 2-1 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde en France, demeure encore aujourd’hui le plus grand événement sportif de l’histoire de la Norvège. Les générations suivantes n’ont jamais connu un tel engouement collectif. C’était écrit dans les étoiles : nous allions à nouveau affronter les Brésiliens. »

Les statistiques confirment cette tendance : en quatre confrontations, la Norvège a remporté deux victoires, dont celle de la Coupe du monde 1998, l’autre en match amical en 1997 sur le score de 4-2, tandis que les deux autres rencontres, en 1986 et 2006, se sont soldées par un match nul. La Norvège demeure ainsi la seule sélection à ne jamais avoir perdu contre le Brésil.

De son côté, Pedro Passan, journaliste pour la chaîne brésilienne TV Globo, a déclaré : «Nous respectons la Norvège, et nous devons la respecter car nous ne l’avons jamais battue. Le Brésil n’a pas eu de chance face à cette équipe, c’est pourquoi les gens sont inquiets. De plus, ils disposent d’une très bonne équipe et possèdent plusieurs atouts que nous n’avons pas.»

Morillo Pereira, journaliste pour ESPN, abonde dans le même sens : « Nous ne sommes jamais totalement à l’aise face à cette équipe. Elle peut battre n’importe quel adversaire, mais aussi perdre contre n’importe qui. La Norvège possède des atouts que nous n’avons pas : le Brésil n’a ni Haaland ni Ødegaard. »

Les craintes des supporters brésiliens s’intensifient avec l’indisponibilité de Neymar pour le début de la compétition, la convalescence toujours en cours de Raphinha et l’absence de Lucas Paquetá, tandis que l’équipe s’appuie fortement sur la star du Real Madrid, Vinícius Júnior.