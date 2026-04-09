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Une statistique particulièrement cruelle pour Arne Slot illustre parfaitement le rapport de force entre le PSG et Liverpool. Alors que le technicien néerlandais prépare ses joueurs pour un duel au sommet, les chiffres rappellent une réalité implacable : sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, les Parisiens ont marqué 12 buts tandis que les Reds n’en ont inscrit que 3. Un ratio qui résume à lui seul l’écart de potentiel offensif et qui met la pression sur Liverpool avant le coup d’envoi. Pour autant, la statistique ne fait pas tout : la rencontre promet d’être ouverte, car Liverpool, sous l’ère Slot, a déjà démontré sa capacité à renverser les pronostics. Reste à savoir si le coach saura trouver les ajustements nécessaires pour inverser la tendance et offrir à ses supporters une performance à la hauteur de leurs attentes

A. Slot
Liverpool
Paris Saint-Germain

Mercredi, Liverpool a connu une soirée très difficile à Paris, enregistrant au passage une statistique frappante. L'équipe d'Arne Slot s'est montrée impuissante en attaque face au Paris Saint-Germain (2-0) en Ligue des champions.

Après sa victoire à domicile, le PSG se retrouve en bonne position pour décrocher une place en demi-finale. Deux buts, l’un de Désiré Doué et l’autre de Kvicha Kvaratskhelia, ont offert la victoire aux Parisiens.

Dans la capitale française, les Reds ont constamment subi la loi du collectif parisien, sans jamais trouver la faille ni même inquiéter sérieusement Giorgi Mamardashvili, auteur de plusieurs interventions décisives. Malgré cette domination statistique et territoriale, le gardien géorgien a maintenu ses coéquipiers dans le match grâce à des arrêts opportuns, rappelant que, sur une action isolée, Liverpool possède encore les moyens de renverser la vapeur. Le rendez-vous est donc pris pour mardi prochain à Anfield, où Jürgen Klopp et ses hommes tenteront de reproduire l’exploit accompli face à l’AC Milan en 2005. Dans l’histoire de la Coupe aux grandes oreilles, plusieurs équipes ont déjà effacé un déficit identique, et les Reds, portés par leur public, espèrent bien ajouter leur nom à cette liste.

Signalons que, d’après les données d’Opta, les Reds n’ont pas cadré la moindre tentative et affichent un indice d’expected goals (xG) de seulement 0,18, preuve d’une efficacité offensive quasi nulle.

La dernière fois que les Reds s’étaient retrouvés dans cette situation, c’était lors de la phase de groupes 2020 face à l’Atalanta, match perdu 2-0 à Anfield.

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Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les Reds se retrouvent dans cette situation : le 8 janvier 2026, ils n’avaient déjà pas cadré le moindre tir lors de leur match de Premier League face à Arsenal (0-0). 

Samedi dernier, les Reds ont également été éliminés en quarts de finale de la FA Cup après une défaite 4-0 contre Manchester City. Il est donc possible que le champion en titre soit aussi évincé de la Ligue des champions, ce qui signifierait que l’équipe ne serait plus en lice que dans son propre championnat. En Premier League, les Reds pointent à la cinquième place, à cinq longueurs d’Aston Villa, dernier qualifié virtuel pour la C1. Mathématiquement, le club peut encore décrocher son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

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