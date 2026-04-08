Le Real Madrid s’est montré impuissant mardi dernier sur sa pelouse du Santiago Bernabéu face au Bayern Munich, s’inclinant 2-1 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les Bavarois auraient même pu l’emporter par un score plus large tant ils ont dominé la rencontre, mais ils ont gâché plusieurs occasions franches, notamment en toute fin de match, permettant au gardien Thibaut Courtois de sortir quelques parades décisives.

Le match retour se tiendra mercredi prochain à l’Allianz Arena pour déterminer quel club accédera au dernier carré et défiera le vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain.

De son côté, le quotidien catalan Mundo Deportivo a exhumé des statistiques édifiantes qui illustrent l’impuissance madrilène.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, les Madrilènes n’ont couvert que 101,9 km durant la rencontre, contre 110,9 km pour les Bavarois. Soit un écart de neuf kilomètres, performance médiocre pour le Real, qui avait pourtant couvert 113,7 km à l’aller et 114,5 km au retour face à Manchester City en huitièmes.

Sur le plan individuel, c’est Fede Valverde qui a couvert la distance la plus longue pour le Real, avec 10,05 km au compteur. Problème : cinq Bavarois ont fait mieux que lui : Pavlovic (11,80), Kimmich (11,76), Ulis (10,66), Luis Díaz (10,39) et Stanic (10,09).

Conclusion sans appel : « Un écart considérable qui montre que le Real Madrid a perdu non seulement au tableau d’affichage, mais aussi sur le plan physique face au Bayern Munich, qui a fait un pas de géant vers la qualification pour les demi-finales. »