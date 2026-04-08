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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Une statistique édifiante, dévoilée à la veille du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich, met en lumière un déficit préoccupant pour les Merengues. D’après les experts, ce chiffre froid – que certains qualifient même de « gênant » – souligne la fragilité défensive des Madrilènes face à la puissance offensive des Bavarois. Si les détails précis ne sont pas dévoilés, l’ordre de grandeur suffît à alerter les observateurs : sur les cinq dernières confrontations entre les deux géants européens, le club espagnol aurait encaissé près du double de buts marqués par son rival allemand. Un ratio inquiétant qui, s’il se confirmait sur la pelouse, pourrait coûter cher aux hommes de Carlo Ancelotti. Reste à savoir si les Madrilènes parviendront à inverser la tendance ou si les Bavarois confirmeront leur supériorité numérique. Une chose est sûre : les amateurs de statistiques retiendront leur souffle jusqu’au coup de sifflet final

Real Madrid vs Bayern Munich
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Espagne
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Les statistiques officielles, analysées avec rigueur, mettent en lumière les difficultés rencontrées par le Real Madrid lors de ses confrontations récentes avec le Bayern Munich. Au-delà du simple résultat, les chiffres illustrent une domination territoriale et une efficacité offensive en faveur des Bavarois, éléments clés pour comprendre l’étendue de la performance madrilène. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, le Bayern a remporté trois victoires, contre une seule pour le Real, et une rencontre s’est soldée par un match nul. Ces données, bien que synthétiques, traduisent une tendance favorable aux Allemands, confirmée par un total de douze buts marqués par le Bayern, contre sept pour les Merengues. Plus en détail, la possession de balle moyenne s’établit à 58 % en faveur des Bavarois, tandis que les Madrilènes se contentent de 42 %. Sur le plan de la précision des passes, le Bayern affiche un taux de réussite de 89 %, contre 83 % pour le Real. Ces indicateurs, com

Le Real Madrid s’est montré impuissant mardi dernier sur sa pelouse du Santiago Bernabéu face au Bayern Munich, s’inclinant 2-1 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Les Bavarois auraient même pu l’emporter par un score plus large tant ils ont dominé la rencontre, mais ils ont gâché plusieurs occasions franches, notamment en toute fin de match, permettant au gardien Thibaut Courtois de sortir quelques parades décisives.

Le match retour se tiendra mercredi prochain à l’Allianz Arena pour déterminer quel club accédera au dernier carré et défiera le vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain.

De son côté, le quotidien catalan Mundo Deportivo a exhumé des statistiques édifiantes qui illustrent l’impuissance madrilène.

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, les Madrilènes n’ont couvert que 101,9 km durant la rencontre, contre 110,9 km pour les Bavarois. Soit un écart de neuf kilomètres, performance médiocre pour le Real, qui avait pourtant couvert 113,7 km à l’aller et 114,5 km au retour face à Manchester City en huitièmes.

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Sur le plan individuel, c’est Fede Valverde qui a couvert la distance la plus longue pour le Real, avec 10,05 km au compteur. Problème : cinq Bavarois ont fait mieux que lui : Pavlovic (11,80), Kimmich (11,76), Ulis (10,66), Luis Díaz (10,39) et Stanic (10,09).

Conclusion sans appel : « Un écart considérable qui montre que le Real Madrid a perdu non seulement au tableau d’affichage, mais aussi sur le plan physique face au Bayern Munich, qui a fait un pas de géant vers la qualification pour les demi-finales. »

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