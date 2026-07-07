Mohamed Salah, le capitaine de l’Égypte, a livré une prestation irrégulière lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, ce mardi soir.

Les Pharaons ont ainsi quitté la Coupe du monde 2026 sur un score de 3-2, au terme d’un scénario fou face à l’Argentine, tenante du titre, ce mardi au stade d’Atalanta.

Titulaire, il a offert un ballon décisif à Zico en seconde période, mais l’assistance vidéo a annulé le but pour une faute initiale de Marwan Attia.

Il a aussi lancé l’action du deuxième but égyptien : servi en profondeur, il a transmis à Haytham Hassan, lequel a donné à Zico ; l’attaquant a alors filé dans la surface pour conclure d’une frappe puissante.

Tout au long de la rencontre, il a cherché à lancer des contres vers le but argentin, mais il a heurté une défense très solide et a parfois été victime de fautes rugueuses destinées à l’arrêter.

Selon les données de SofaScore, sa performance statistique est mitigée : zéro tir cadré, 42 ballons touchés, 12 pertes de possession et seulement 4 récupérations.

Il a réussi 19 passes sur 22 tentatives, dont une seule passe en profondeur sur deux essayées, et n’a réalisé aucune intervention défensive durant l’intégralité de la rencontre.