Une star marocaine s'exprime sur les incidents du match contre l'Égypte : « Un manque de respect envers les religions... mais l'Espagne n'est pas raciste »

Le Marocain Omar El Hilali, défenseur de l'Espanyol, a vivement condamné les chants racistes qui ont retenti lors du match amical qui a récemment opposé les sélections espagnole et égyptienne sur le terrain du club catalan.

Lors d'une interview accordée au journalespagnol « Sport », El Hilali a déclaré : « Je pense que tout a été dit, et les images sont là... Je ne sais pas combien de personnes étaient concernées, mais il s'agit certainement d'une minorité, et ensuite, on fera ce qu'il faut faire. »

Il a ajouté : « Mais oui, ces chants sont regrettables, qu'ils soient dirigés contre les musulmans, les chrétiens... ou contre toutes les religions. Je pense que cela constitue un manque de respect envers une religion suivie par un grand nombre de personnes, et je le répète : c'est un manque de respect envers n'importe quelle religion dans le monde. »

Lire aussi

Le Real Madrid n'est pas l'Atalanta... Kane tire la sonnette d'alarme à Munich

Vinícius absent du Real avant le choc contre le Bayern... et Díaz accompagne Mbappé

L'Europe et le racisme : l'Angleterre se distingue dans la lutte contre ce fléau... et Yamal souffre de la faiblesse de Vinícius

Le jeune joueur a poursuivi : « C’est très difficile, car il y a beaucoup de monde et on est concentré sur le match… Mais si j’étais à la place de Lamine Yamal (joueur espagnol), cela m’aurait bien sûr dérangé… Je pense que ces chants ne devraient jamais avoir lieu, et ceux qui les ont lancés doivent en assumer la responsabilité, car ils constituent une minorité. »

Quant à sa vision du phénomène du racisme dans les stades espagnols, d’après son expérience personnelle, El Hilali a précisé : « J’ai toujours pensé que l’Espagne n’était pas un pays raciste d’après mon expérience personnelle, malgré quelques incidents isolés. On ne peut pas généraliser les comportements d’une minorité à tout un pays. »

La star marocaine a évoqué les situations racistes auxquelles il a déjà été confronté, affirmant sa confiance dans la voie judiciaire en déclarant : « Tant que l’affaire n’est pas réglée à 100 %, je ne peux pas m’exprimer davantage. »

Il a conclu : « Au final, nous sommes des êtres humains avant d'être des joueurs. Nous devons nous respecter les uns les autres, car sans respect, le football n'a aucune valeur. »