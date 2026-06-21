Une star espagnole s’en prend aux journalistes : « Vous avez vu qui nous sommes vraiment face à l’Arabie saoudite »

L’international espagnol Alex Baïna a adressé un message ferme aux médias après la large victoire contre l’Arabie saoudite (4-0), accusant la presse de « susciter la polémique et de sortir les choses de leur contexte » suite au match nul décevant face au Cap-Vert lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

« Au final, c’est vous qui suscitez la polémique ou sortez les choses de leur contexte », a déclaré Baïna lors d’une conférence de presse après le match, auquel il a participé pour la première fois en tant que titulaire lors de cette Coupe du monde. « Nous savions que les matchs seraient très difficiles, mais dès le premier jour, nous sommes restés très sereins et nous faisons les choses comme il faut. »

Le Madrilène, aligné dans un trio offensif avec Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal avant de servir ce dernier pour l’ouverture du score, a ajouté : « Jouer devant avec Lamine, c’est fantastique, tout comme avec Mikel, que l’on présente comme le meilleur avant-centre espagnol. Je suis très satisfait de la performance collective. »

« Nous ne méritions pas ce match nul »

Il a également affirmé que le match nul contre le Cap-Vert n’avait pas entamé le moral du groupe : « Nous sommes satisfaits, car je pense que nous ne méritions pas non plus le match nul lors de la rencontre précédente. Nous sommes restés très sereins, malgré le bruit autour de nous. »

Il a également décrit l’ambiance positive qui régnait au sein du groupe malgré les critiques extérieures : « L’atmosphère était très bonne. Nous sommes restés très sereins. Le match nul ne nous a pas du tout découragés, car nous étions convaincus que nous méritions la victoire, même si notre performance n’était pas optimale. »

Il conclut : « Notre routine quotidienne n’a pas changé après le nul, et aujourd’hui, cette sérénité s’est vue sur le terrain. »

Pas de révolution tactique

Baïna a également écarté l’idée d’un changement tactique majeur après la rencontre face aux Cap-Verdiens : « Franchement, rien n’a changé. Nous avons conservé le même style et la même routine. Nous avons simplement préparé des exercices spécifiques, car chaque adversaire est différent, mais notre quotidien est resté le même. »

Il a également rappelé l’importance de l’équilibre défensif : « Nous savons que nous avons un potentiel offensif énorme et qu’il est très difficile de nous empêcher de marquer. Mais dans un tournoi comme celui-ci, le plus important est de garder nos cages inviolées, car nous savons que nous aurons toujours des occasions. »

Nous nous sommes libérés d’un poids.

Le défenseur a également admis que la pression liée à cette première participation à la Coupe du monde était palpable : « Beaucoup d’entre nous découvrent la compétition, c’est une sensation nouvelle. Nous avons évacué une partie de ce fardeau et, aujourd’hui, nous avons enfin montré notre vrai visage, celui qui nous ressemble depuis des années. »

Concernant le match décisif face à l’Uruguay lors de la troisième journée, il a déclaré : « Chaque rencontre dans cette compétition sera extrêmement difficile. Mais je pense que nous devons poursuivre dans la voie que nous avons empruntée aujourd’hui, que ce soit avec ou sans le ballon. Nous devons désormais nous préparer pour affronter l’Uruguay et corriger nos erreurs. »

Grâce à ce succès, la Roja occupe provisoirement la tête du groupe H avec quatre points et attend désormais le match décisif face à l’Uruguay, qui pourrait lui ouvrir les portes des huitièmes de finale.